الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-6-2024 في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري، حيث سجل نحو 47.07 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات 

يقدم “الدستور” آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين الموافق 4 يونيو 2024، فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 47.07 للبيع و47.21 للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 

سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024 في البنك الاهلي سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، ليبلغ نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بينما شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو استقرارًا في بنك مصر خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

كما سجل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024 استقرارًا في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات ليصبح 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 4-6-2024 فى البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في بنك الاسكندرية ليبلغ نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال منتصف التعاملات، وجاءت الأسعار كالتالي: 

سجل سعر الدولار نحو 47.07 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني 59.94 جنيه للشراء، و60.07 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو 51.04 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.55 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع.

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