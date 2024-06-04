بالأرقام.. "إكسترا نيوز" تبرز إنجازات الدولة في 6 سنوات

شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية نقلة نوعية في كافة القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية والصناعية والزراعية، بتنفيذ آلاف المشروعات التنموية العملاقة في وقت قياسي غير مسبوق، وإطلاق مئات المبادرات التنموية والاجتماعية والصحية الهامة من أجل تنمية شاملة ومستدامة، وذلك استنادًا إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، إنجازات الدولة من يونيو 2018 حتى يونيو 2024:

_وزارة التنمية المحلية نفذت 18422 مشروعًا فرعيًا.

_تكلفة مشروعات وزارة التنمية المحلية 275.1 مليون جنية.

_وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفذت 240 مشروعًا رئيسيًا.

_وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفذت 1283.

_تكلفة مشروعات وزارة التعليم العالي 263.5 مليون جنية.

_نفذت وزارة المالية مشروعات رئيسية بقيمة 25.8 مليار جنيه خلال 6 سنوات أى خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو الجارى، بإجمالى 18 مشروعا رئيسيًا و50 مشروعا فرعيا.

_تكلفة مشروعات وزارة البترول بلغت 218.1 مليون جنية ونفذت 13 مشروعا رئيسيًا.

_وزارة الموارد المائية والري نفذت 17 مشروعًا رئيسيًا و1275 مشروعًا فرعيًا بتكلفة بلغت 192.1 مليون جنية.

_ جهاز مستقبل مصر للتنمية نفذ مشروعغاات بقيمة 165.9 مليون جنية.

_تم وجار تنفيذ عدد 4198 مشروعًا رئيسًا.

_إجمالي عدد المشروعات الفرعية 46273.

_تكلفة المشروعات من يونيو 2018 بلغت 7.31 تريليون جنية.

_الهئية الهندسية للقوات المسلحة نفت 27 مشروعًا رئيسيًا و147 مشروعًا فرعيًا.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الموافق 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.

‎وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.