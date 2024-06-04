الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية ": بن غفير يشارك فى مسيرة الأعلام المرتقبة غدًا

بن غفير
بن غفير

قالت دانا أبوشمسية، مراسل القاهرة الإخبارية من القدس، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يعلن مشاركته في مسيرة الأعلام المرتقبة غدًا في القدس المحتلة، ويقول إنها ستمر من باب العامود.

وقالت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية إن قوات الاحتلال والمستوطنين ارتكبوا 1127 انتهاكًا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته خلال مايو 2024.

وأوضح مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تقرير الهيئة الشهري حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن قوات الاحتلال نفذت 906 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 221 اعتداءً، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشار إلى أن دولة الاحتلال لا تكتفي بتنفيذ موجات الاعتداءات الإرهابية ضد الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، بل تعززها بجملة من القرارات والتشريعات التي تمنح المستوطنين المزيد من صلاحيات الاستيلاء على الأرض، وفرض وقائع جديدة.

وأضاف أن اعتداءات المستوطنين تركزت في محافظة نابلس بواقع 75 اعتداءً، ومحافظة بيت لحم 27 اعتداءً، ومحافظتي رام الله والبيرة والخليل 25 اعتداءً لكل منهما.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي باب العامود مسيرة الأعلام المرتقبة القدس

مواد متعلقة

اعتراض مُسيّرتين فى سماء الجليل الأعلى شمال إسرائيل أطلقتا من جنوب لبنان

فلسطين: 15 ألف طفل استشهدوا بغزة غالبيتهم من طلبة المدارس ورياض الأطفال

الاحتلال يرتكب مجزرة بعد قصف مركبة مدنية أمام مركز إيواء للنازحين بغزة

ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلى الأخير على غزة لـ27 شهيدًا ومصابًا

الاحتلال يستهدف المناطق الجنوبية لحى الشيخ عجلين غربى غزة

حزب الله اللبنانى يعلن استهداف ثكنة راميم بالقذائف المدفعية

منسق الأمم المتحدة: اقتراح بايدن أحث كل الأطراف على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

"أبوالغيط" يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

إجراءات جديدة من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242