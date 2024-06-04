"القاهرة الإخبارية ": بن غفير يشارك فى مسيرة الأعلام المرتقبة غدًا

قالت دانا أبوشمسية، مراسل القاهرة الإخبارية من القدس، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يعلن مشاركته في مسيرة الأعلام المرتقبة غدًا في القدس المحتلة، ويقول إنها ستمر من باب العامود.

وقالت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية إن قوات الاحتلال والمستوطنين ارتكبوا 1127 انتهاكًا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته خلال مايو 2024.

وأوضح مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تقرير الهيئة الشهري حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن قوات الاحتلال نفذت 906 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 221 اعتداءً، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشار إلى أن دولة الاحتلال لا تكتفي بتنفيذ موجات الاعتداءات الإرهابية ضد الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، بل تعززها بجملة من القرارات والتشريعات التي تمنح المستوطنين المزيد من صلاحيات الاستيلاء على الأرض، وفرض وقائع جديدة.

وأضاف أن اعتداءات المستوطنين تركزت في محافظة نابلس بواقع 75 اعتداءً، ومحافظة بيت لحم 27 اعتداءً، ومحافظتي رام الله والبيرة والخليل 25 اعتداءً لكل منهما.