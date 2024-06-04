الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب بـ"الشيوخ": توجيهات السيسي للحكومة الجديدة واضحة وصريحة

محمد الرشيدي، عضو
محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ

قال محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، يعني ضخ دماء جديدة لتنفيذ خطة القيادة السياسية لتحقيق رؤية مصر وأجندتها نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

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الإصلاح الاقتصادي

أكد الرشيدي، في بيان له اليوم، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة بضرورة العمل مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات بما يدعم قوة الاقتصاد في ظل التحديات والأزمات الراهنة التي تشهدها البلاد، وتمثل ضغطا وعبئًا على المواطنين حيث زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة أمامها مهمة كبيرة في طرح أفكارًا ورؤى جديدة من شأنها تنفيذ استراتيجية الدولة لـ بناء الإنسان المصري.

جهود حماية الأمن القومي

أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة صعبة، تحتاج للتكاتف من الجميع، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المشتعلة على الساحة، بما يدعم جهود حماية الأمن القومي، والعمل على ترجمة طموحات وآمال المصريين وحل المشكلات المختلفة التي تواجه البلاد ودفع مصر إلى الأمام لتحقيق رؤية 2030 ومستهدفات الدولة المصرية.

ووجه الرشيدي الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي تقدمت باستقالتها أمس، مؤكدًا أنها تحملت أعباءً كثيرة وواجهت مسئولية وتحديات كبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث الكوارث والأزمات العاليمة بداية من جائحة كورونا وآثارها، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الصراع الذي تشهده المنطقة الآن، وزيادة موجات التضخم وما له من آثار على قوة الاقتصاد، وغيرها من الملفات الأخرى وعلى رأسها ملف الأمن الغذائي وملف الأمن المائي وملفات الصحة والتعليم ومواجهة العشوائيات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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