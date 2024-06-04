وزيرة التضامن: رعاية جميع فئات المجتمع من الميلاد وحتى المعاش

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الوزارة تعمل على رعاية جميع فئات المجتمع بدءًا من اليوم الأول للطفل وحتى المعاش، فنحن نعمل على تحقيق البعد الاجتماعي والاقتصادي والديني، فلم نعد نتحرك على مستوى البعد الاجتماعي فقط، ولكن لا بد من العمل المتكامل.

وأكدت "القباج"، خلال المنتدى العربي لدعم المساواة، أن القيادة السياسية المصرية تدعم شئون المرأة وذوي الإعاقة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا لتحسين صورتهم وإعلاء قيمتهم.

القطاع الخاص

ودعت وزيرة التضامن القطاع الخاص للمساهمة فى التأمين الاقتصادي، وبصفة خاصة تأمين الفقراء والفئات التى لم تدخل سوق العمل.

وتمنت أن يدعم المنتدى الأزمات التي تواجه العالم العربي، وهو ما يتطلب مزيدا من التعاون بين الدول ونبذ الحروب والاختلافات سواء في الرأي أو غيره.

وقالت: من أرض السلام لغزة العزة تحية مباركة، نشد على أياديكم ليس فقط بالدعاء ولكن بالجهود الغذائية والإنسانية، وإن شاء الله النصر قريب.

وتستمر فعاليات المنتدى على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 يونيو، يتم خلالها إطلاق مبادرة جسور في مصر، التى تهدف إلى زيادة فرص العمل للشباب والشابات، وتعزيز فرص توظيفهم، بحضور الفنان "أبو"، وهو أحد الوجوه الإعلامية للمبادرة.

يذكر أنه انطلقت، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، فعاليات المنتدى العربي الثالث تحت عنوان "من أجل المساواة"، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، "من أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة"، والتي يستضيفها مركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك، وصندوق النقد الدولي، والمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي في مصر.