برلمانى يوجه رسالة لرئيس الوزراء بشأن الحكومة الجديدة

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب، إنه يجب على الحكومة الجديدة الاهتمام بالملف الاقتصادي وقطاعات الزراعة والصناعة والإنتاج.

وأضاف "مطر"، في مداخلة لبرنامج "صباح الورد" المُذاع على قناة "ten"، اليوم الثلاثاء:"هذا الأمر مهم جدًا خلال الفترة المقبلة، رأينا الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة لخدمة المصريين ومبادرة ابدأ أيضًا".

تنفيذ تكليفات الرئيس

وناشد أمين عام تحالف الأحزاب الدكتور مصطفى مدبولي، بالسير وفقًا للبيان الذي صدر من رئاسة الجمهورية، والعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس خلال الفترة المقبلة.

وتابع:"يجب أن يكون الوزير الجديد قادرًا على رسم السياسات وحل المشكلات ولا يكون موظف حكومة، أتمنى يكون لديه من القدرات التي تساعده على التعديل والنجاح" مؤكدًا أن الناس الآن تحتاج أن ترى أشياء ملموسة على الأرض.

ولفت إلى أن طموح الناس يزيد مع الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس يعمل بشكل سريع جدًا ويريد بناء البلد لكن الحكومة تتأخر بعض الشيء.