محافظ مطروح يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمطروح، يرافقه فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة الأزهرية ومحمد العشري موفد قطاع المعاهد الأزهرية.

_التأمين الطبى



واطمأن المحافظ على توفير سبل الراحة للطلاب مع توافر لجنة التامين الطبى، ومراوح تهوية باللجان حيث يؤدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمطروح القسم الأدبى اليوم امتحان القرآن الكريم في إطار امتحانات نهاية العام الدراسى التى بدأت السبت أول يونيه حتى ١٥ يونيه.



يبلغ عدد طلاب القسم الأدبى ٦٠٥ طالب وطالبة، وطلاب القسم العلمى ١٨٣ طالب وطالبة، موزعين على ٩ لجان امتحانية بمدن “ مرسي مطروح، برانى، سيوه، الضبعة، والحمام” ويؤدى طلاب القسم الأدبى، اليوم الثلاثاء امتحان القرآن الكريم.

في سياق أخر، كان قد قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن مدرستين إبتدائيتين و7 روضات أطفال جديدة حققت إنجازًا جديدًا بعد حصولها على شهادة اعتماد الجودة من الهيئة القومية لضمان الجودة.

وهنَّأ وكيل تعليم مطروح، مديري مدرستي "الهدى الابتدائية" التابعة لإدارة مطروح التعليمية، و"العلم والإيمان الابتدائية" بعد الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة القومية المختصة عن جدارة واستحقاق.

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