الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمطروح، يرافقه فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة الأزهرية ومحمد العشري موفد قطاع المعاهد الأزهرية. 

_التأمين الطبى


واطمأن المحافظ على توفير سبل الراحة للطلاب مع توافر لجنة  التامين الطبى، ومراوح تهوية باللجان حيث يؤدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمطروح القسم الأدبى اليوم امتحان القرآن الكريم في إطار امتحانات نهاية العام الدراسى التى بدأت السبت أول يونيه حتى ١٥ يونيه. 

  
يبلغ عدد طلاب القسم الأدبى ٦٠٥ طالب وطالبة، وطلاب القسم العلمى ١٨٣ طالب وطالبة، موزعين على ٩ لجان امتحانية  بمدن “ مرسي مطروح، برانى، سيوه، الضبعة، والحمام” ويؤدى طلاب القسم الأدبى، اليوم الثلاثاء امتحان القرآن الكريم. 

 

في سياق أخر، كان قد قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن مدرستين إبتدائيتين و7 روضات أطفال جديدة حققت إنجازًا جديدًا بعد حصولها على شهادة اعتماد الجودة من الهيئة القومية لضمان الجودة.

وهنَّأ وكيل تعليم مطروح، مديري مدرستي "الهدى الابتدائية" التابعة لإدارة مطروح التعليمية، و"العلم والإيمان الابتدائية" بعد الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة القومية المختصة عن جدارة واستحقاق.

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محافظ مطروح جامعة الأزهر بمطروح العام الدراسي القادم امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمطروح مطروح

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