تفاصيل مشروع القرن فى الأهلى قبل الإعلان الرسمى.. الليلة

قال الإعلامى محمد الليثى، إن النادي الأهلى، سوف يعلن مساء اليوم، الثلاثاء، عن مشروع القرن الخاص بإستاد النادي، في المؤتمر الصحفي المقرر إقامته بفرع النادي بالشيخ زايد.

وأضاف الليثي خلال تقديمه برنامج “10 و10 مع محمد الليثي” عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7: "حفل اليوم سيبدأ في التاسعة والنصف مساءً بفرع زايد، ويستمر لمدة 70 دقيقة وسيشهد الإعلان عن الخطوات التي تم اتخاذها في ملف الإستاد منذ عام 2018 حتى يومنا هذا".

وواصل: "يُلقي محمود الخطيب رئيس النادي كلمة خلال حفل الليلة، يتحدث خلالها عن دور مجلس الإدارة في تنفيذ مشروع القرن ودور الشركات المُساهمة في هذا الحدث، وما تم تنفيذه وما سيتم الفترة المقبلة".

وأردف:" أعمال الحفر في الإستاد ستبدأ صباح غد الأربعاء، حيث تتولى ثلاث شركات كبرى تنفيذ مشروع استاد الأهلي على مدار خمس سنوات".

وأشار إلى أن مشروع القرن يتضمن عدة مشروعات أخرى بخلاف استاد الأهلي، منها مدرسة الأهلي الدولية للغات وجامعة الأهلي الخاصة ومول تجاري عالمي".

واختتم قائلا: "سعة إستاد الأهلي الجديد ستكون 45 ألف مُشجع، يتم الانتهاء من تنفيذ هذا العدد على مرحلتين".

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا للعودة إلى الدوري

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات يوم أمس الإثنين، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الأهلي عقب انتهاء منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتتويج باللقب الـ12 في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

واستأنف الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني وجهازه المعاون.

وخاض لاعبو الأهلي فقرات بدنية، قبل تدريبات الكرة، فيما قاد ميشيل يانكون تدريبات الحراس، وذلك في بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة.

ويغيب عن تدريبات الأهلي اللاعبون الدوليون الذين انضموا إلى المنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية لشهر يونيو.

وكان الجهاز الفني قد استغل فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة للتخلص من حالة الإجهاد، التي تعرضوا لها لاعبو الفريق بسبب توالي المباريات، لاسيما بعد انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا التي توج بها المارد الأحمر للمرة الـ12 في تاريخه على حساب الترجي التونسي.