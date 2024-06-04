"تعليم القاهرة" تعلن مدارس تقديم اعتذارات المشاركة في امتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أسماء المدارس المرشحة كمقار لجان قبول اعتذارات الثانوية العامة 2024، الدور الأول فى الفترة من الأثنين الموافق 5-6-2024، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرًا اسوة بما تم العام الماضي.

وجاءت الإدارات، كالتالي:

1- شبرا مقر الأعتذار (مدرسة شبرا الابتدائية بنين) وتشمل ادارات (الشرابية – الساحل – روض الفرج- الزاوية – شبرا – حدائق القبة).

2- عين شمس مقر الاعتذار (مدرسة محمود على الخطيب الرسمية لغات)، وتشمل إدارات (عين شمس – مدينة السلام – المرج – المطرية – الزيتون).

3) المعادي مقر الاعتذار (مدرسة مصطفي كامل الابتدائية)، وتشمل إدارات (السيدة زينب – المعصرة – الخليفة – المقطم – حلوان – المعادي – مصر القديمة – التبين – البساتين – المستقبل – دار السلام).

4) النزهة مقر الاعتذار (مدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات وتشمل إدارات (مصر الجديدة – النزهة- عرب مدينة نصر- بدر – الشروق- القاهرة الجديدة - شرق مدية نصر).

5) الوايلي مقر الاعتذار (مدرسة مجمع الحرفي لمتحدي الإعاقة) وتشمل إدارات (غرب القاهرة – عابدين – وسط القاهرة – الوايلي – منشية ناصر – باب الشعرية).

شروط قبول الاعتذارات عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2024

1- الحالات المرضية على أن يتم تقديم تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.

2- وفاة الزوج على أن يتم تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.

3- وجود طفل رضيع حتى عامين ويتم تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل.

4- عمل الزوج بمنطقة نائية ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية وأنه ما زال على قوى العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوجة.

5- سفر الزوج الى الخارج ويتم تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.

6- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيا والأزواج أصحاب الأمراض المزمنة وتقديم تقرير معتمد.

7- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات ويقبل اعتذار احدهما ويتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة والرقم القومي.