الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"البارالمبية" تعقد اجتماعها الأول مع الاتحادات المرشحة للتأهل لـ"باريس 2024"

اللجنة البارالمبية
اللجنة البارالمبية

عقدت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى اجتماعها الأول مع الاتحادات الأولمبية والبارالمبية المرشحة للتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

شهد الاجتماع حضور مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور أحمد آدم نائب رئيس اللجنة، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة، وإيهاب حسنين عضو مجلس الإدارة، وعمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة، وشيماء سعود مديرة المسئولية المجتمعية، وعلياء عرفة مديرة العلاقات الخارجية، وعمرو عاشور مدير العمليات، وناجي إبراهيم رئيس لجنة المسابقات، وعطية محمد مدير الإدارة المالية، ومن سكرتارية اللجنة البارالمبية أدهم محمد وإسماعيل شلبي.

وحضر من جانب وزارة الشباب والرياضة، الدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للتمنية الرياضية مندوبًا عن وزير الشباب والرياضة، ومحمود عبد العزيز مدير إدارة الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة ومدير عام الاتحادات البارالمبية، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، والدكتور صبحي حسنين رئيس لجنة البطل البارالمبي، والدكتور أحمد الشافعي عضو لجنة البطل البارالمبي.

كما حضر الاجتماع الدكتورة حياة خطاب النائبة بمجلس الشيوخ وعضو لجنة البطل البارالمبي، ومسئولي الاتحادات الرياضية.

وشهد الاجتماع حديثا مثمرا بين مسئولي اللجنة البارالمبية والاتحادات الرياضية، وتبادلا الحديث حول الفترة المقبلة من حيث تحديد طلبات الاتحادات لتجهيز اللاعبين بالطريقة الأمثل من أجل المنافسة بشكل مميز والوقوف على منصات التتويج في باريس.

من جانبه أكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن اللجنة لا تدخر جهدًا في توفير وتسهيل كل ما تحتاجه الاتحادات، مشيرًا إلى أن اللجنة البارالمبية تقف على مسافة واحدة من الجميع وتدعم وتشجع كل اللاعبين من أجل تحقيق أفضل النتائج واستمرار رفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواصل هاتفيًا مع الدكتور حسام الدين مصطفى ومسئولي الاتحادات، على هامش الاجتماع، ومناقشة الاستعدادات النهائية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وأكد صبحي خلال اتصاله على تقديم الدعم الكامل لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية، وأنه سيكون هناك تواصل مع رؤساء الاتحادات، واعدًا بعقد جلسات أخرى للوقوف علي آخر الاستعدادات للمشاركة في بارالمبياد باريس 2024.

البارالمبية الاتحادات الأولمبية دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 حسام الدين مصطفى وزارة الشباب والرياضة

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