ضبط 14 طن دقيق بلدى مُدعم

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارًا لجهود أجهزة الـوزارة لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار- واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها نحو 14 طن دقيق أبيض، وبلدي مدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.