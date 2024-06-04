الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز

الطريقة الرفاعية تنظم مجلس تأبين للشيخ عبد الباعث الكتاني بالإسكندرية

الشيخ عبد الباعث
الشيخ عبد الباعث الكتاني..محدث الإسكندرية

أعلنت الطريقة الرفاعية، اليوم الثلاثاء، إنها ستنظم الجمعة القادمة، مجلس تأبين للشيخ محمد ابراهيم عبد الباعث الكتاني شيخ الطريقة الكتانية ومحدث الإسكندرية الذي توفي خلال الأيام الماضية.

“الرفاعية" تنظم مجلس تأبين لشيخ الكتانية 

وأشارت الطريقة الرفاعية، في منشور لها عبر "فيسبوك": بمشيئة الله تعالي تقيم مشيخة عموم الساده الرفاعيه تحت رعاية شيخنا الشريف طارق يس الرفاعي مجلس تأبين علي روح سيدنا الامام المحدث محمد عبد الباعث الكتاني رضي الله عنه، وذلك بمسقط رأسه بمحافظة الأسكندرية بمسجد شيخنا الإمام سيدي أبا الفتح الواسطي الرفاعي بحضور السادة العلماء الأفاضل من مختلف الجمهورية وذلك يوم الجمعة القادم.

وتوفي الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، محدث الإسكندرية وشيخ الطريقة الكتانية، منذ اسبوعين، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للشيخ وفاته لتعلن الطرق الصوفية لمصر والعالم الحداد علي الشيخ المنتقل.

الطريقة الكسنزانية بالعراق تنعى عبدالباعث الكتانى محدث الإسكندرية


هو محمد إبراهيم عبد الباعث..شيخ الطريقة الكتانية؟

عرف نفسه قائلًا: «محمد بن إبراهيم بن عبد الباعث بن أحمد بن غنيم، وينتهي نسبي إلى سيد شباب أهل الجنة الإمام أبي عبد الله الحسين السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – عليهما السلام – من البضعة الزهراء فاطمة سيدة نساء العالمين بنت أشرف الخلق صفوة الملك الحق سيد الأولين والآخرين – صلى الله تعالى عليه وآله وسلم –».

ولد بمدينة الإسكندرية يوم الاثنين الأول من شهر يوليو سنة 1946 ميلادية، والده كان عالما نابغا وفقيها ذا دراية، واسع الاطلاع في شتى علوم الشريعة منقولها ومعقولها، كما كان شاعرا مطبوعا ومحاضرا موهوبا، وضريحه بمسجده بالإسكندرية.


يترأس الطريقة الكتانية

وتعد الطريقة الكتانية التي ينتمي إليها واحدة من الطرق التي ذاع صيتها مؤخرا ويعود إلى الشيخ محمد بن عبد الواحد الكتاني، الذي أسس الزاوية الكتانية الكبرى بحومة القطانين بمدينة فاس المغربية، وقد دعيت طريقته بعد ذلك بالمحمدية.

وللكتانية أوراد يومية تتمثل في الورد اللزومي، وورد السحر، وورد خاص بالنساء، وقد انتشرت فروعها في فاس وضواحيها، ومن أشهر شيوخها محمد بن عبد الواحد، وعبد الكبير بن محمد، وجعفر بن إدريس الكتانيين.

الطريقة الرفاعية تنظم مجلس تأبين شيخ الطريقة الكتانية

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