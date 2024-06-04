أونروا: يجب على السلطات الإسرائيلية توفير إمكانية الوصول إلى المياه في قطاع غزة

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بضرورة توفير السلطات الإسرائيلية إمكانية الوصول إلى المياه في قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، إن ندرة الوقود في غزة تسببت في إغلاق محطات تحلية المياه ولا يوجد لدى سكان القطاع ما يكفي من المياه.

أكثر من مليون شخص نزحوا بشكل قسري من رفح

وكانت حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، من مصير النازحين الفلسطينيين الذين تركوا مدينة رفح جراء العملية العسكرية الإسرائيلية، قائلة إن الآلاف نزحوا إلى مرافق متضررة ومدمرة في مدينة خان يونس.

وأضافت الأونروا، أن كارثية الوضع في مدينة خان يونس لا يمكن وصفه، وذلك بعد تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لجميع المرافق الحيوية داخل المدينة قبل التوجه إلى رفح.



وأفادت الأونروا، أن عدد النازحين من مدينة رفح وصل إلى أكثر من مليون شخص نزحوا بشكل قسري.

