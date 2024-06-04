استمرار توافد الزائرين على معرض زهور الربيع بالمتحف الزراع بالدقي

يواصل معرض زهور الربيع بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المقام بالمتحف الزراعي في الدقي، اليوم الثلاثاء، استقبال الزائرين والمواطنين، من محبي زهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات.

يقام المعرض في نسخته ال٩١، بالمتحف الزراعي بالدقي، ويفتح أبوابه للمواطنين يوميا وحتى التاسعة مساءا، وحتى إجازة عيد الأضحى المبارك، بمشاركة ما يزيد على ٢٠٠ عارض من شركات القطاع الخاص والحكومي، والمجتمع المدني، والتي تعمل في مجالات زهور الزينة والقطف ونباتات الظل، وتنسيق الحدائق والصبارات النادرة.

وتقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة الدعم والتيسيرات اللازمة للعارضين وتوفير سبل الراحة لهم، فضلا عن التيسير على المواطنين من زائري المعرض، ومحبي الزهور، والمناظر الخلابة.

ويعد معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا وعلى مدار 90 عاما، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، حيث يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وكان وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار توفير السلع وضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية .

وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ، باستمرار عمل معرض "خير مزارعنا لأهالينا" من منتصف فبراير وحتى الآن، لإتاحة كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية الطازجة والأسعار المناسبة، بتخفيضات من 20‎ إلى 50‎%.

وأضاف "صالح" أن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على المنافذ والمعارض، لثقتهم في جودة منتجات الوزارة وأسعارها التي تقل عن الأسواق المثيلة.

وأضاف أن أسعار السلع الأساسية في المعرض على النحو التالي:

الأرز-27 جنيها

السكر-35 جنيها

البطاطس-5 جنيها

البيض 120 جنيها

البامية- 30 جنيها

الباميه الويكة 25 جنيها

الجزر- 5 جنيهات

البصل -9 جنيهات

الخيار-12 جنيها

الزيت 700 مللي - 35 جنيها

الدواجن-120 جنيها

اللحوم البلدي 250 جنيها

الكبدة البلدي 245 جميها

الكفتة البلدي 240 جنيها

تخفيضات تصل إلى 30‎% إلى كافة أنواع الزيوت والتمور، وتخفيضات تصل إلى 20‎% على كل أنواع الفواكه.