الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير العمل: مصر تخطو خطوات ثابتة بشأن “الحريات النقابية والحوار الإجتماعي والعمل الأفضل”

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ألتقى حسن شحاتة وزير العمل، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، كورين فارجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس رئيس قسم  الحريات النقابية بالمنظمة، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة.

ويأتي هذا اللقاء على هامش فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي،المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف خلال هذه الأيام،بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم، من حكومات وأصحاب اعمال وعمال.

وخلال اللقاء،جرى التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق في كافة الملفات المشتركة.

وأكد الوزير شحاتة حرص مصر على الإلتزام بمعايير العمل الدولية، موضحا أن ذلك توجيه رئاسي مستمر من  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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كما أكدتا "كورين" و"كارين"، على جهود مصر في ملف العمل، وأنها تسير في الاتجاه والطريق الصحيح نحو تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية واحترام حقوق العمال، في اطار التعاون المثمر بين مصر والمنظمة.

استعرض "الوزير" جهود الدولة المصرية في قضايا "الحريات النقابية والحوار الإجتماعي والعمل الأفضل ".

قال، إن تغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة " إلى "العمل "،أصبح منهج تؤكد من خلاله الدولة المصرية،عقيدتها الراسخة لتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي في مجال العمل،ليشارك الجميع في بيئة عمل لائقة،لصالح طرفي العملية الإنتاجية،واستشهد الوزير بالدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل في مناقشة مشروع قانون العمل،وكذلك طرح مشروع قانون لحماية ورعاية العمالة المنزلية،على" الحوار الاجتماعي"،ناهيك عن قرار المجلس القومي للأجور برفع أجور العاملين بالقطاع الخاص،وتوحيده على المستوى القومي..وكذلك التصديق على اتفاقية العمل البحري، لتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن.

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شارك في اللقاء المستشار القانوني للوزير ايهاب عبدالعاطي،ووفد الوزارة:رشا عبدالباسط،و شيماء محمود،وأحمد معروف،و أمنية عبدالحميد..وحضور محمد عادل سكرتير اول بالبعثة المصرية الدائمة بجنيف.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسن شحاتة وزير العمل منظمة العمل الدولية مؤتمر العمل الدولي معايير العمل الدولية قانون العمل

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