الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 الترم التاني

جريدة الدستور

ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 الترم التاني في عدد من المحافظات أبرزهم القاهرة والجيزة والسويس وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة وتوافر الاستعلام عنهم من خلال الموقع الالكتروني الخاص بكل محافظة.

كذلك وفر موقع الدستور رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 الترم التاني وهو ما تجده في التقرير التالي. 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 الترم التاني 

أتاحت المحافظات التي أعلنت عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 الترم التاني على موقعها الالكتروني ثم يمكن للطالب استخراج بيان النجاح من خلال مدرسته. 

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 الترم التاني من محافظة القاهرة من خلال بوابة التعليم الاساسي اضغط هنا اختار ايقونة نتائج الشهادة الاعدادية  ثم ادخل رقم الجلوس.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 الترم التاني من محافظة الجيزة اضغط هنا اكتب رقم الجلوس ثم اضغط على اعرض النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 الترم التاني من محافظة البحيرة اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2024

 

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 الترم التاني من محافظة دمياط اضغط هنا 

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 الترم التاني من محافظة بني سويف اضغط هنا 

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 الترم التاني من محافظة الاسكندرية اضغط هنا

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 الترم التاني من محافظة السويس اضغط هنا 

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 الترم التاني من محافظة كفر الشيخ اضغط هنا 

 

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تظلمات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني 

 

بعد الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يبحث الكثير من الطلاب عن نظام تظلمات الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني كي يمكنهم تقديم طلب التظلم في مادة أو أكثر.

يمكن تقديم تظلمات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني من خلال الادارة التعليمية المختصة التابع لها مدرستك، بتوجه الطالب وولي الامر للادارة وتقديم الطلب وتسديد رسوم قدرها 35 جنيه.

 وتقوم لجنة مختصة بالبت في أمر تظلمات الشهادة الاعدادية ومراجعة الاوراق بعد انتهاء فترة تقديم طلبات تظلمات الصف الثالث الاعدادي بعد 15 يوم من تاريخ فتح باب التظلمات للصف الثالث الاعدادي منذ امس الاثنين 3 يونيو 2024. 

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