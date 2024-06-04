الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التضامن: بناء 1.1 مليون وحدة سكنية جديدة لتطوير الريف والعشوائيات

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على تطوير الريف المصري والعشوائيات من خلال مبادرة "حياة كريمة"، لافتة إلى أنه تم بناء 1.1 مليون وحدة سكنية جديدة.

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وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تعمل على مكافحة عمالة الأطفال والتسرب من التعليم، كما تم إطلاق برنامج تكافؤ الفرص لتوفير التعليم المناسب لجميع الطلاب، موضحة أنه يتم العمل على التحول الرقمي حتى تتواءم مع المنظومة الجديدة، والتمكين الاقتصادي الشامل.

جاء ذلك خلال فعالية المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة "التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة" الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الإسكوا.

وتستمر فعاليات المنتدى على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 يونيو، يتم خلاله إطلاق مبادرة جسور في مصر، التى تهدف إلى زيادة فرص العمل للشباب والشابات، وتعزيز فرص توظيفهم، بحضور الفنان أبو، وهو أحد الوجوه الإعلامية للمبادرة.

 

نيفين القباج وزيرة التضامن الوزارة حياة كريمه التصدي لعدم المساواة عمالة الأطفال

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