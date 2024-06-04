الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في محافظة السويس.. فرحة وتكافل

صلاة العيد - أرشيفية
صلاة العيد - أرشيفية

يهل عيد الأضحى المبارك 2024 على محافظة السويس بنفحات إيمانية عطرة، حاملًا معه أجواء من التكافل والفرح، ويُعلن عن موعد صلاة العيد المُنتظرة، فما هو موعد صلاة عيد الأضحى في السويس هذا العام، وعيد الأضحى المبارك من أهم الأعياد التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، تخليدًا لذكرى سيدنا إبراهيم عليه السلام، وتجسيدًا لمعاني التضحية والامتثال لأمر الله تعالى، وتشهد محافظة السويس، كغيرها من محافظات مصر، أجواءً إيمانية مميزة خلال أيام العيد، حيث تُزين الشوارع والمنازل، وتقام موائد عامرة بالأضاحي، ويحرص المصلون على أداء صلاة العيد في المساجد والساحات المخصصة.

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موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة السويس 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ الموافق 2024 م، حيث تُقام صلاة العيد في محافظة السويس في تمام الساعة 5:13 صباحًا يوم الأحد 16 يونيو 2024، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة.

أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة السويس

وتُقام صلاة عيد الأضحى في محافظة السويس في العديد من المساجد والساحات المُخصصة، ونذكر من أهمها: مسجد الشهيد أحمد عرابي، ويقع في شارع عرابي بوسط المدينة، ويعد من أكبر مساجد السويس، ومسجد الإمام علي، ويقع في شارع فيصل، ويتسع لعدد كبير من المصلين، ومسجد النور يقع في حي فيصل، ويعرف بجماله المعماري، وساحة السويس وهى ساحة كبيرة تقع على كورنيش السويس، وتستخدم لإقامة الفعاليات الدينية والوطنية، واستاد السويس ويستخدم أيضًا لإقامة صلاة العيد، خاصةً في حالة ازدحام المساجد.

نصائح لقضاء عيد أضحى سعيد في السويس

  1. أداء صلاة العيد في المسجد أو الساحة المخصصة.
  2. ذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
  3. صلة الرحم وصلة الأصدقاء.
  4. المشاركة في الفعاليات الدينية والترفيهية المُقامة في المدينة.
  5. الحفاظ على نظافة المدينة واحترام البيئة.
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