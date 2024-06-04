تقرير: ديبالا منفتح على الانتقال للدورى الإنجليزى و12 مليون يورو تحسم رحيله

أفادت تقارير صحفية أن الأرجنتيني باولو ديبالا، صانع ألعاب فريق روما الإيطالي، بات منفتحًا على الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب ديبالا ضمن صفوف روما منذ انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، ويرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2025.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن باولو ديبالا منفتح على الرحيل للدوري الانجليزي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت سكاي أن أولوية اللاعب وعائلته هي البقاء في إيطاليا، على الرغم من اعتراف اللاعب مؤخرًا بأنه يحلم باللعب في الدوري الانجليزي، ولكن حتى الآن لم يتقدم أي نادٍ انجليزي بعرض لضمه ودفع الشرط الجزائي في عقده.

ويتضمن عقد ديبالا مع روما شرطًا جزائيًا قيمته 12 مليون يورو، ويمكن تفعيل هذا الشرط وضم اللاعب حتى 31 يوليو المقبل.

ومنذ انضمامه لفريق روما، شارك ديبالا في 77 مباراة بمختلف البطولات وسجل 34 هدفًا وصنع 18 لزملائه.

مسيرة باولو ديبالا الاحترافية

وبدأ باولو ديبالا مسيرته ضمن صفوف إنستيتو الأرجنتيني تحت 19 عامًا وصعد للفريق الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2011 ولعب لمدة موسم مع النادي قبل الانتقال لفريق باليرمو الإيطالي في صيف 2012 وقضى 3 مواسم مع الفريق ثم انضم لفريق يوفنتوس الإيطالي ولعب له 7 مواسم قبل أن ينضم لفريق روما.

ولعب ديبالا 293 مباراة بقميص فريق يوفنتوس وسجل 115 هدفًا وصنع 48، من 450 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته الاحترافية وسجل 165 وصنع 74 لزملائه.

ويلعب ديبالا بقميص المنتخب الأرجنتيني الأول منذ 14 أكتوبر 2015 وكانت مباراته الأولى ضد باراجواي بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 ولعب لمدة 14 دقيقة، ومنذ ذلك الحين شارك في 38 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 7 وساهم في تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم، قطر 2022.