الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

9 أفلام مجانية بقصر السينما تنظمها قصور الثقافة ضمن برنامج يونيو

قصر السينما
قصر السينما

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة متميزة من الأفلام السينمائية، لرواد قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، ضمن برنامجها المعد خلال شهر يونيو الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

برنامج متنوع بين الأفلام المصرية والعالمية

ويتنوع برنامج الأفلام السينمائية والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لهذا الشهر وينطلق اليوم، ما بين أفلام السينما العالمية، المصرية، والأوروبية، ونادي سينما التحريك، والتي تعرض جميعها مجانا للجمهور في تمام الثامنة مساءً، ويعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور كل من الناقد د. نادر رفاعي، الناقدة نشوى نبيل، والمخرج عصام حلمي.

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ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البرنامج اليوم الثلاثاء، مع نادي السينما العالمية بعرض فيلم "avatar 2"، وغدًا الأربعاء يعرض فيلم "The legend of 1900" ضمن نادي السينما الأوروبية.

ويعرض يوم الإثنين 10 يونيو فيلم "Raya" ضمن نادي سينما التحريك، وضمن أفلام نادي السينما العالمية يعرض يوم 11 يونيو فيلم "black adam"، كما يقدم يوم 12 يونيو فيلم "Cinema paradiso" ضمن نادي السينما الأوروبية.

ويعرض يوم 24 يونيو عرض فيلم "الكيت كات" في نادي الرواية والفيلم، ويقام ضمن نادي السينما العالمية يوم 25 يونيو فيلم "Clash of the titans"، ويقدم يوم 26 يونيو فيلم "Corres pondence" بنادي السينما الأوروبية.

وتختتم عروض برنامج الأفلام السينمائية والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لهذا الشهر يوم 27 يونيو مع فيلم "القرار" بمناسبة  ذكرى ثورة 30 يونيو.

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ينفذ البرنامج الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف قصر السينما برئاسة سهام بحر، التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، ويأتي في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية وأهميتها الكبرى في التثقيف والتوعية المجتمعية.

الثقافة برامج وزارة الثقافة نادي سينما التحريك نادي السينما العالمية الناقد نادر رفاعي

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