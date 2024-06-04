مفوض الأمم المتحدة: انتهاكات حقوق الإنسان بالضفة غير مقبولة ويجب أن تتوقف

أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قتل أكثر من 500 شخص في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر وندعو للمساءلة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن سكان الضفة يتعرضون لسفك الدماء يومًا بعد يوم بشكل غير مسبوق وبطريقة وحشية، مؤكدًا أن التدمير وانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورًا.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، 4 أبراج سكنية، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية برج المغاري السكني بصاروخ واحد على الأقل، كما استهدفت برج الأحلام؛ ما أدى لإصابة خمسة مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، كما قصفت برج "حمد بلوك 9" وبرج "القدس بلوك 7"، في المخيم، وفقًا لما ذكرته "وفا".

كما أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بشكل كثيف صوب منازل المواطنين في محيط الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، وصوب منطقة الصبرة المجاورة، وسط تحليق طائرات حربية واستطلاع في أجواء المنطقة.