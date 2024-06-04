تيسير مطر: الحكومة الجديدة أمامها تحديات رهيبة على المستويين الداخلى والدولى

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن اختيار الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة الجديدة اختيار في محله لخبراته المتراكمة في جميع الملفات والظروف الصعبة التي تشهدها مصر.

وأضاف "مطر"، في مداخلة لبرنامج "صباح الورد" المُذاع على قناة "ten"، أن الحكومة الجديدة أمامها تحديات رهيبة على المستويين الداخلي والدولي، متابعًا: "هناك خطة واضحة للحكومة خلال الفترة المقبلة أهمها الأمن والأمان".

وتابع: "لو مفيش أمن وأمان لن نشهد تنمية في أي مجال"، مشيرًا إلى أن ملف الأمن القومي مهم جدًا خلال الفترة المقبلة.

كما أكد أن ملف بناء الإنسان من الملفات المهمة جدًا خصوصًا الجزء الخاص بالوعي والصحة والتعليم، بالإضافة إلى ضرورة اهتمام الحكومة الجديدة بالملف الاقتصادي.