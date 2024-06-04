الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تيسير مطر: الحكومة الجديدة أمامها تحديات رهيبة على المستويين الداخلى والدولى

تيسير مطر
تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن اختيار الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة الجديدة اختيار في محله لخبراته المتراكمة في جميع الملفات والظروف الصعبة التي تشهدها مصر. 

وأضاف "مطر"، في مداخلة لبرنامج "صباح الورد" المُذاع على قناة "ten"، أن الحكومة الجديدة أمامها تحديات رهيبة على المستويين الداخلي والدولي، متابعًا: "هناك خطة واضحة للحكومة خلال الفترة المقبلة أهمها الأمن والأمان".

وتابع: "لو مفيش أمن وأمان لن نشهد تنمية في أي مجال"، مشيرًا إلى أن ملف الأمن القومي مهم جدًا خلال الفترة المقبلة.

كما أكد أن ملف بناء الإنسان من الملفات المهمة جدًا خصوصًا الجزء الخاص بالوعي والصحة والتعليم، بالإضافة إلى ضرورة اهتمام الحكومة الجديدة بالملف الاقتصادي.

مصطفى مدبولى تحالف الأحزاب المصرية الحكومة الحكومة الجديدة تيسير مطر صباح الورد

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