الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شادي الوتر" أمسية فنية في بيت الغناء العربي.. الخميس المقبل

شادي الوتر للمايسترو
شادي الوتر للمايسترو عماد عاشور

يقيم بيت الغناء العربي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، أمسية جديدة من أمسيات "مقامات" الشهري بعنوان: شادي الوتر، في الثامنة مساء الخميس المقبل.

أمسية "شادي الوتر" في بيت الغناء العربي

ويستضيف الصالون المايسترو وعازف آلة التشيلو دكتور عماد عاشور، والذي يتحدث عن مشواره مع الموسيقى، واختياره لآلة التشيلو وكيف تحولت بين أنامله إلى لعب دور المطرب والمطربة من خلال غناء الالة للحن الرئيسي في أي عمل فني يقوم بادائه.. كما يتناول اللقاء الحديث عن جماليات آلة التشيلو ودورها في الموسيقى العربية.


يتخلل الصالون فقرات غنائية يقدمها المطرب عمرو عادل، الفائز بالجائزة الأولى لمسابقة الصوت الذهبي، وفرقته الموسيقية.. الذي يقدم مجموعة مختارة من أشهر الأغنيات للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ والموسيقار محمد عبد الوهاب وآخرين منها: سواح، كامل الأوصاف، كل ده كان ليه، ليا عشم وياك ياجميل، حلوين من يومنا والله وعنابي.

txt

الأربعاء.. رئيسة الأوبرا تكرم سميحة أيوب فى أمسية بهجة الروح

txt

بينها تأبين الكاتب أسامة الشاذلى.. أبرز فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

عن صالون "مقامات" 

يذكر أن صالون "مقامات" هو تعاون بين إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية وبين بيت الغناء العربي،  فكرة الصالون للفنان القدير الراحل محسن فاروق، وتعده وتدير الحوار الإذاعية والناقدة الفنية الدكتورة إيناس جلال الدين.

وكان صندوق التنمية الثقافية، قد نظم حفلًا موسيقيًا جديدًا لفرقة "نجوم مصرية"، الخميس الماضي، في بيت السحيمي، وكانت فرقة نجوم مصرية قد تأسست عام ٢٠١٧ بقيادة المايسترو وصوليست الكمان بدار الأوبرا مصطفى مهدي، وتضم العديد من الأصوات المميزة، منهم رشا البابلي، مروة السيد، إسلام أبوعوف، حمادة المنسي، ليل عبدالله، صبري دهب، نوران هشام، اميرة مدحت.. حيث قدمت الفرقة العديد من الحفلات التي لاقت نجاحًا كبيرًا في دار الأوبرا، قصر المانسترلى، قصر الأمير بشتاك، وغيرها.


تشدو الفرقة بعدد من الأغاني منها: أهو ده اللي صار، حرمت أحبك، سواح، لأه، بتعاتبني على كلمة، أنا والعذاب، قولولو الحقيقة، سلم علي، تمر حنة، مالي، لاموني الناس، وحياتي عندك، العيون السود.

بيت الغناء العربي صندوق التنمية الثقافية الموسيقى آلة التشيلو الموسيقى العربية صالون “مقامات بيت السحيمي

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

إجراءات جديدة من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242