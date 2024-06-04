"شادي الوتر" أمسية فنية في بيت الغناء العربي.. الخميس المقبل

يقيم بيت الغناء العربي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، أمسية جديدة من أمسيات "مقامات" الشهري بعنوان: شادي الوتر، في الثامنة مساء الخميس المقبل.

أمسية "شادي الوتر" في بيت الغناء العربي

ويستضيف الصالون المايسترو وعازف آلة التشيلو دكتور عماد عاشور، والذي يتحدث عن مشواره مع الموسيقى، واختياره لآلة التشيلو وكيف تحولت بين أنامله إلى لعب دور المطرب والمطربة من خلال غناء الالة للحن الرئيسي في أي عمل فني يقوم بادائه.. كما يتناول اللقاء الحديث عن جماليات آلة التشيلو ودورها في الموسيقى العربية.



يتخلل الصالون فقرات غنائية يقدمها المطرب عمرو عادل، الفائز بالجائزة الأولى لمسابقة الصوت الذهبي، وفرقته الموسيقية.. الذي يقدم مجموعة مختارة من أشهر الأغنيات للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ والموسيقار محمد عبد الوهاب وآخرين منها: سواح، كامل الأوصاف، كل ده كان ليه، ليا عشم وياك ياجميل، حلوين من يومنا والله وعنابي.

عن صالون "مقامات"

يذكر أن صالون "مقامات" هو تعاون بين إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية وبين بيت الغناء العربي، فكرة الصالون للفنان القدير الراحل محسن فاروق، وتعده وتدير الحوار الإذاعية والناقدة الفنية الدكتورة إيناس جلال الدين.

وكان صندوق التنمية الثقافية، قد نظم حفلًا موسيقيًا جديدًا لفرقة "نجوم مصرية"، الخميس الماضي، في بيت السحيمي، وكانت فرقة نجوم مصرية قد تأسست عام ٢٠١٧ بقيادة المايسترو وصوليست الكمان بدار الأوبرا مصطفى مهدي، وتضم العديد من الأصوات المميزة، منهم رشا البابلي، مروة السيد، إسلام أبوعوف، حمادة المنسي، ليل عبدالله، صبري دهب، نوران هشام، اميرة مدحت.. حيث قدمت الفرقة العديد من الحفلات التي لاقت نجاحًا كبيرًا في دار الأوبرا، قصر المانسترلى، قصر الأمير بشتاك، وغيرها.



تشدو الفرقة بعدد من الأغاني منها: أهو ده اللي صار، حرمت أحبك، سواح، لأه، بتعاتبني على كلمة، أنا والعذاب، قولولو الحقيقة، سلم علي، تمر حنة، مالي، لاموني الناس، وحياتي عندك، العيون السود.