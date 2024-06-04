من الشاشة إلى التخشيبة.. فنانون خلف القضبان بسبب إدمان المخدرات

الفنان أحمد عبد القوي لم يكن هو الوحيد الذي سقط في فخ حيازة وتعاطي المواد المخدرة، بينما كانت السموم المخدرة سببًا رئيسيًا في اقتياد عدد من الفنانين من الشاشة إلى خلف القضبان بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

أحمد جلال عبد القوي

ألقت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية القبض على الفنان أحمد جلال عبدالقوي، لتنفيذ حكم قضائي ضده بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لضبطه بحيازته مخدرات بقصد التعاطي.

وكانت كشفت التحقيقات في القضية رقم 25503 لسنة 2023 المتهم فيها أحمد جلال عبد القوى في واقعة تعاطيه وإحرازه لأربعة أنواع من المخدرات.

وأوضحت التحقيقات، أن أحمد جلال عبدالقوي أحرز 4 أنواع مخدرات، هي جوهر مخدر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي، وأنه أحرز البنزوديازيين بقصد التعاطي.

نيڤين مندور

وفي عام 2013 تم القبض على الفنانة نيڤين مندور الشهيرة بدور "فيحاء" بتهمة تعاطي المخدرات وتم إخلاء سبيلها بكفالة مالية.

أحمد فلوكس

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت خلال العام الماضي من القبض على الفنان أحمد فلوكس الصادر ضده العديد من الأحكام الواجب تنفيذها في مدينة مرسي مطروح لحيازته مخدر الحشيش داخل علبة سجائره في غرفته بالفندق، لذلك تم التحفظ عليه في قسم شرطة مطروح وعرضه على النيابة العامة والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نهى العمروسي

وألقي القبض أيضًا على الفنانة نهى العمروسي في عام 2014 بحيازة مواد مخدرة، وبعد تحقيقات استمرت 15 يومًا تم إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه.

ماجدة الخطيب

أما الفنانة ماجدة الخطيب فدخلت السجن مرتين الأولى عام 1986 وتم الحكم عليها بالحبس لمدة عام بسبب تعاطي المخدرات، والمرة الثانية سنة 1987 فى تهمة قتل خطأ لطالب جامعي بسيارتها وتم الحكم عليها بالسجن سنة أيضًا.

ريكو

كما واجه المطرب الشعبي "ريكو" تهمة الاتجار في المواد المخدرة، خاصة الهيروين في 2015، واتهم أيضًا باستقطاب راغبي الإدمان للشقة لتعاطي المخدرات.

وصدر الحكم بحبسه، بعدما كشفت التحقيقات أن الشقة ملك مؤلف أغاني يقيم بدائرة قسم العبور، اتخذها وكرًا لتعاطي وتجارة المخدرات هو وأصدقاؤه.

أحمد عزمي

أما الفنان أحمد عزمي، فقد تعرض للاتهامات المتعلقة بالمخدرات مرتين، الأولى عام 2013 حيث ألقت الشرطة القبض عليه داخل شقة في منتجع شرم الشيخ وبحوزته كمية كبيرة من الكوكايين والحشيش، إلا أن المحكمة قضت ببراءته لعدم استكمال الأدلة.

وفي عام 2014، وأثناء وجوده في حملة تفتيش في أحد الكمائن المرورية أيضا، تم القبض عليه مرة أخرى وبحوزته شريط من الترامادول والحشيش والكوكايين، وتم إخلاء سبيله بكفالة ألفي جنيه وقضت المحكمة ببراءته بعد بطلان إجراءات ضبطه.

عقوبة تعاطي المواد المخدرة

وتختلف العقوبات القانونية فى تعاطى المخدرات وحيازتها، وحدد القانون عقوبات مختلفة لكل جريمة منهما على حداها، فقد اعتبر المشرع المصرى كباقى التشريعات العربية كل تصرف عن الأفراد جريمة يستحق من أجلها العقاب، وذلك فى محاولة للإحاطة بكل التصرفات الممنوعة قانونا بالمواد المخدرة، وحتى لا يفلت أحد من العقاب.

ويكون المتعاطي في نظر القانون هو مريض ويستحق العلاج أما الاتجار بالمخدرات فهى جريمة والمتهم بها هو مجرم آثم مستحق العقاب فى كل الأحوال، ويكون الفرق الجوهرى بين المتعاطى وتاجر المواد المخدرة هو الكمية من المخدر التى ضبطت معه، فاذا كانت بسيطة فتعد قرينة على أن هذا المتهم هو متعاطى، أما إذا استعظمت الكمية فإن ذلك دليل على أن المتهم يتاجر بالمخدارات.

ومن حيث العقوبة، الاتجار بالمخدرات تبقى نص الماده 34 من قانون الإجراء والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، وتصل العقوبة إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى 500،000 جنيه أما التعاطى فإن العقوبه المقررة هى الحبس لمده سنة وغرامة تصل 10000 جنيه وهناك عقوبة على الحيازة المجردة من أى قصد وتناظر عقوبة التعاطي.