الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التضامن: عكفنا على بناء منظومة حماية اجتماعية على مدار 10 سنوات

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: إننا عكفنا على بناء منظومة حماية اجتماعية على مدار 10 سنوات، تستجيب للصدمات والأزمات، موضحة أنها كانت لا تتوقع أن تصل لهذا المستوى.

وأكدت وزيرة التضامن، خلال المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة "التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة"، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الإسكوا- أن رؤية 2030 تستحق المراجعة بعد ما نشهده من أحداث في المنطقة.

وزيرة التضامن: نعمل على تطوير مراكز المرأة العاملة وفقا لاحتياجات السوق

المنتدى 

وتستمر فعاليات المنتدى على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 يونيو، يتم خلالها إطلاق مبادرة جسور في مصر، التى تهدف إلى زيادة فرص العمل للشباب والشابات، وتعزيز فرص توظيفهم، بحضور الفنان "أبو"، وهو أحد الوجوه الإعلامية للمبادرة.

يذكر أنه انطلقت، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، فعاليات المنتدى العربي الثالث تحت عنوان "من أجل المساواة"، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، "من أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة"، والتي يستضيفها مركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك، وصندوق النقد الدولي، والمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي في مصر.

نيفين القباج وزيرة التضامن التضامن المنتدى العربي المساواة رؤية 2030

مواد متعلقة

وزيرة التضامن: نعمل على تطوير مراكز المرأة العاملة وفقا لاحتياجات السوق

وزيرة التضامن: ترخيص 1200 حضانة جديدة خلال العاميين الماضيين

التضامن: 46 مركزًا لخدمة المرأة العاملة بـ 25 محافظة

وزيرة التضامن تودع أفواج حجاج بيت الله الحرام من مطار القاهرة الدولى

وزيرة التضامن تشهد الحفل الختامي لمسابقة صندوق "عطاء"

رسالة ماجستير بجامعة دمياط عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

لليوم الثالث.. "التأمينات" تواصل صرف معاشات يونيو

"علاج الإدمان" يطلق مبادرات توعوية بخطورة المخدرات داخل الأندية الرياضية

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

إجراءات جديدة من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242