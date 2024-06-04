وزيرة التضامن: عكفنا على بناء منظومة حماية اجتماعية على مدار 10 سنوات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: إننا عكفنا على بناء منظومة حماية اجتماعية على مدار 10 سنوات، تستجيب للصدمات والأزمات، موضحة أنها كانت لا تتوقع أن تصل لهذا المستوى.

وأكدت وزيرة التضامن، خلال المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة "التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة"، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الإسكوا- أن رؤية 2030 تستحق المراجعة بعد ما نشهده من أحداث في المنطقة.

المنتدى

وتستمر فعاليات المنتدى على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 يونيو، يتم خلالها إطلاق مبادرة جسور في مصر، التى تهدف إلى زيادة فرص العمل للشباب والشابات، وتعزيز فرص توظيفهم، بحضور الفنان "أبو"، وهو أحد الوجوه الإعلامية للمبادرة.

يذكر أنه انطلقت، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، فعاليات المنتدى العربي الثالث تحت عنوان "من أجل المساواة"، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، "من أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة"، والتي يستضيفها مركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك، وصندوق النقد الدولي، والمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي في مصر.