الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الكثيرون عن حالة الطقس اليوم  في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية، بشكل كبير على محرك البحث جوجل خاصة في ظل استمرار درجات الحرارة في الارتفاع فوق المعدلات الطبيعية المعتاد عليها في هذا التوقيت من كل عام، مما يجعل المواطنون وخاصة ممن يعملون خلال الفترات الصحفية يبحثون عن كل ما يتعلق بحالة الطقس وهيئة الأرصاد الجوية.

موعد انكسار الموجة الحارة والأرصاد تكشف أخر تطورات حالة الطقس

 

حالة الطقس اليوم في مصر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة اليوم لتتجاوز العظمى في القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، خلال فترات النهار، فيما توقعت الهيئة استمرار الموجة الحارة لتبلغ ذروتها يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29.

 

ما هي حالة الطقس غدًا؟

 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الموجة الحارة غدًا الأربعاء على مختلف محافظات الجمهورية وخاصة الصعيد والمدن الساحلية.

 

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

 

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس في الإسكندرية، تقلبات ورياح على فترات متقطعة، حيث يشهد طقس الإسكندرية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وذلك تزامنا مع الموجة الحارة التي تضرب الجمهورية خلال الفترة الحالية، حيث تتجاوز درجات الحرارة 30 مئوية في عدة مناطق.

 

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

 

من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على القاهرة الكبرى والمناطق المحيطة بها لتصل الموجة الحارة ذروتها يومي الخميس والجمعة المقبلين، نهاية الأسبوع.

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