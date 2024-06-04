الناقد الرياضى بـ"الدستور" يكشف تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد بوركينا فاسو

كشف الناقد الرياضي بجريدة وموقع “الدستور”، سعد صديق، أن انضمام عمر كمال عبد الواحد إضافة كبيرة للمنتخب الوطني ولا يقل أداؤه عن أحمد فتوح، بعدما سبق له خوض 21 مباراة دولية وهو ليس جديدا على الفراعنة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي، ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يكون هناك تأثير في الناحية اليسرى.

وأردف الناقد الرياضي سعد صديق، أن عمر كمال لاعب جوكر لديه سرعات ويمكن توظيفه في أكثر من مركز وقادر على تغطية العجز في الناحية اليسرى.

وأوضح أن المنتخب استعد بشكل جيد جدا لمباراة بوركينا فاسو، من خلال المشاركة في البطولة كأس عاصمة مصر، إلى جانب بدء معسكر المنتخب مبكرًا.

وقال صديق، إن هناك حيرة شديدة في حسم اللاعب الأساسي بمركز حراسة المرمى، وحسام حسن مدرب المنتخب سيحسم الجدل بين شوبير والشناوي، وإن كان الأوفر حظا هو مصطفى شوبير.

وأشار إلى أن التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو سيكون على النحو الآتي:

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد بوركينا فاسو

(مصطفى شوبير، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد).

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته في إطار الاستعداد لمباراة بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو من الشهر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وانضم عمر كمال لمعسكر المنتخب وشارك في جزء من تدريبات الفريق.

وحضر مران منتخب مصر جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، وعامر حسين واللواء حلمي مشهور ومحمد أبوالوفا، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.