الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

111% نسبة النمو بمبيعات العقارات.. وخبير: ما يحدث يعكس مرونة القطاع بالسوق المصري

عضو رجال الاعمال
عضو رجال الاعمال

عقد منتدى إدارة المشاريع العملاقة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة نخبة من رجال المال والاقتصاد وعلى رأسهم هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق، المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية.

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وتحدث المهندس داكر عبد اللاه عن مميزات وفرص الاستثمار العقاري في مصر ومعدلات النمو التي يشهدها القطاع منذ عام 2023 وحتى الآن مع توقعات مستقبلية مبشرة أكثر في ظل عقد شراكات واتفاقيات استثمار مثل اتفاقية رأس الحكمة مع الاشقاء الاماراتيين والعاصمة الإدارية وغيرها.
 

وقال داكر عبد اللاه إن الأشقاء في دول الخليج قادمون بقوة للاستثمار في السوق المصري خاصة السعودية والامارات وقطر وعمان والكويت نتيجة للاصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية التي نفذتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية.


و أوضح أن عام 2023 بلغت المبيعات التي حققها 20 مطورًا عقاريًا قيمة تتجاوز 700 مليار جنيه، بزيادة 111% مقارنة بالعام الماضي البالغة 332 مليار جنيه مما يعكس مدى مرونة ونمو سوق العقارات على الرغم من التحديات التي واجهتها في عام 2023، وسجلت مساهمة أنشطة القطاع في الاقتصاد القومي نحو 20 % .

 

وكشف المهندس داكر عبد اللاه أن تصدير العقار مهم حاليا، فهو يسهم في زيادة حجم سوق العقارات بمصر من نحو 18 مليار دولار أمريكي عام 2023 إلى أكثر من 30 مليار دولار بحلول عام 2028، وهناك مشروع رأس الحكمة الصفقة الاقتصادية الأقوى وهو نتاج شراكة مصرية إماراتية تنفذ على أرض مصر مما يوفر ملايين فرص العمل ويستهدف جذب 8 ملايين سائح سنويا وتنشط القطاع العقاري سواء الفندقي اوالتجاري اوالخدمي.
 

وأشار إلى أن التوقيت الحالي مناسب للاستثمار في العقار السياحي والفندقي لتغطية الطلب على الغرف الفندقية، فنحن نحتاج إلى 500 ألف غرفة بحلول 2030 بدلًا من 230 ألف غرفة حاليا.

 

نمو قطاع العقارات مرنة السوق المصرى 111

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