الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزمالك يواجه النصر وديًا اليوم استعدادا للقاء سيراميكا فى دورى نايل

الزمالك
الزمالك

يخوض فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، مباراته الودية الأولى أمام فريق النصر، على ملعب النادي بمنطقة "ميت عقبة"، استعدادا لاستئناف مباريات مسابقة الدوري الممتاز "دورى نايل".

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك في المباراة، تظيره البنك الأهلي يوم 7 يونيو الجاري على ملعب استاد بتروسبوت بالتجمع الخامس.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الـ 11 لمسابقة الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا كليوباترا

والتقى فريقا الزمالك وكليوباترا من قبل في 6 مواجهات بمسابقة الدوري، انتهت جميعها بفوز المارد الأبيض، دون خسارة أو تعادل، وكانت نتيجة آخر مباراة بين الفريقين هي فوز الزمالك بهدف دون رد في الموسم الماضي بالجولة الـ 19، وسجل الهدف، التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 11، على ملعب ستاد القاهرة الدولي يوم 26 أبريل 2023.

وبعيدا عن مباريات الدوري التقى الزمالك وسيراميكا كليوباترا في مباراة واحدة ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وانتهت بفوز المارد الأبيض 3-1 في 28 يناير 2022.

انتظام ثلاثي الفريق في التدريبات الجماعية

وانتظم ثلاثي الفريق عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا والسنغالي إبراهيما نداي في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء أمس الإثنين على ملعب النادي.

وكان الثلاثي غاب عن تدريب الأحد بعد الحصول على إذن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وشارك اللاعبون في جميع الفقرات بصورة طبيعية استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

فيما أدى مصطفى الزناري مدافع الفريق، تدريبات بدنية خاصة خلال مران الإثنين، تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال لتجهيزه بدنياَ بالشكل الأمثل، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تصعيد عبد الرحمن علي مدافع فريق الشباب مواليد 2003، للمشاركة في التدريبات الجماعية أمس الإثنين.

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