التليفزيون المصري يكشف آخر تطورات الأوضاع بشأن دخول المساعدات إلى قطاع غزة

أكد محمود جميل، مراسل قناة مصر الأولى من العريش، على الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتًا إلى أننا في اليوم العاشر من بدء دخول المساعدات الإنسانية من منفذ كرم أبو سالم بالتنسيق بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة.

وأضاف جميل، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه تم إدخال ما يقارب ألف شاحنة خلال الـ 10 أيام الماضية، مشيرًا إلى أن الشاحنات تدخل بمعدل 200 شاحنة خلال اليومين الماضيين، لكن لا يوجد دخول لشاحنات الوقود سوى 4 شاحنات فقط.

قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات

وأوضح مراسل التليفزيون المصرى، أن قوات الاحتلال تفرض إجراءات تعنتية لعرقلة دخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود، خاصة أن عدم دخول هذه الشاحنات يفاقم الأزمة الكارثية والإنسانية بالقطاع، لأنه يؤدي لتوقف عدد كبير من المستشفيات عن العمل، فضلًا عن المستشفيات التي خرجت عن العمل، آخرها المستشفى الكويتي بمدينة رفح.

وتابع: منظمة الصحة العالمية أعلنت أن 14 مستشفى فقط هما الذين يعملون من إجمالي 36 داخل القطاع، منهم ثلاث مستشفيات ميدانية بمدينة رفح الفلسطينية.