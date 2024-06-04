الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماة الوطن: الحكومة الجديدة مُطالبة بتحقيق الأهداف التي حددها الرئيس السيسي

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

وجه اللواء طارق نصير أمين  عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي تقدمت باستقالتها ،أمس، مؤكدا أنها بذلت مجهودا كبيرا في الملفات التي تولتها.

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استحداث سياسات جديدة
وأعرب اللواء طارق نصير أن تشكيل الحكومة الجديدة يقابله تحديات يستلزم استحداث سياسات لمواجهة التحديات التي تواجهها مصر على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف أمين  عام حماة الوطن أن تغيير الحكومة ليس في الأسماء فقط وإنما اختيار شخصيات يمتلكون كفاءات وخبرات وقدرات متميزة تعمل على تحقيق الأهداف التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

أفكار اقتصادية
وأكد اللواء طارق نصير أن الحكومة القادمة تحتاج إلى أفكار اقتصادية متميزة تساهم في جذب الاستثمار وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار الخارجي خاصة أن مصر أرض خصبة للاستثمار وجاهزة من الناحية الصناعية والتجارية.

وتابع: نحن على ثقة كبيرة أن الحكومة الجديدة بما ستملكه من كفاءات قادرة على مراعاة محدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية التي تؤثر على كل دول العالم ومن بينها مصر.

 

حزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة مصر

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