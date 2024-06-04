كتل هوائية صحراوية تضرب البلاد.. الأرصاد: الحرارة ستصل إلى 45 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الأيام المقبلة، في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن الموجة الحارة التي تتأثر بها البلاد ما زالت مستمرة، حيث متوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc، إلى أن ذروة الموجة يومي الخميس والجمعة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 40 درجة مئوية في الظل، وقد تصل إلى 45 مئوية على محافظات الصعيد والأقصر وأسوان، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، بجانب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن الأجواء على مدار الأيام المقبلة ستكون شديدة الحرارة، لذلك يفضل عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة وقت الظهيرة، وارتداء الملابس الفاتحة والقطنية، بجانب تناول قدر كافٍ من السوائل والمرطبات، واستخدام غطاء للرأس والاحتماء بأماكن الظل.