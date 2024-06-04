الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوات الاستعلام عن نتيجة التقديم في رياض الاطفال للعام الدراسي الجديد 2024

رياض الاطفال
رياض الاطفال

يتساءل الكثير من الناس أولياء أمور التلاميذ المتقدمين لمرحلة رياض الاطفال عن نتيجة التقديم للعام الدراسي 2023 /2024 وذلك بعدما قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاعلان عن رابط لنتيجة تنسيق رياض الأطفال خاص لكل محافظة.

ويقوم أولياء أمور تلك التلاميذ بالبحث عن النتائج عن طريق  محرك البحث العالمي"جوجل"  للاطلاع على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي لعام 2024.

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أوراق تقديم رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 2024

لذلك يقدم الدستور في التقرير التالي طريقة الاستعلام عن نتائج رياض الاطفال بالرقم القومي لعام 2024  عن طريق الخطوات التالية:

خطوات الحصول على تنسيق رياض الأطفال 2024

يتم الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بكل محافظة للاستعلام عن تنسيق رياض الأطفال في خطوات:

الخطوة الأولى:
يتم الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة الطفل.

الخطوة الثانية:
يقوم ولي الأمر بالضغط على خانة تنسيق رياض الأطفال لعام 2024.

الخطوة الثالثة:
يقوم ولي الأمر بعد ذلك بإدخال الرقم القومي لالخاص بالطفل الموجود أعلى شهادة الميلاد في الخانة المخصصة لذلك.

الخطوة الرابعة:
يتم الضغط على خانة كلمة بحث.

الخطوة الخامسة:
سوف يتم ظهور تفاصيل نتيجة تنسيق رياض الأطفال لعام 2024.

الخطوة السادسة:
بعد ذلك سوف يتم ظهور جميع تفاصيل تنسيق رياض الأطفال لعام 2024  واسم المدرسة المرشحة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطفل المتقدم.

 

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لينك تقديم رياض الأطفال 2024

الاوراق المطلوبة للتقديم في رياض الاطفال  2023/2024

اولا:
صورة بطاقة الرقم القومي للأب وصورة بطاقة الرقم القومي الأم وتكون سارية حتى 3 شهور.

ثانيا:
أصل شهادة ميلاد حديثة للطفل وتصور ثلاث صور لها.

ثالثا:
احضار البطاقة الصحية للطفل.

رابعا:
احضار 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6 وتكون بخلفية بيضاء.

خامسا:
احضار إيصال كهرباء أو مياه، باسم الأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ سابق فى نطاق مكان المدرسة، والأصل من العقد  للاطلاع عليه.

سادسا:
احضار طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل.

سابعا:
قيام الأب بالحضور مع الطفل لتقديم الأوراق أو صاحب الولاية التعليمية أو الأم عند وفاة الأب، ويجب إرفاق شهادة الوفاة مع مستندات التقديم.

ثامنا:
يتم تقديم كل الطلبات السابقة في حافظة أوراق بلاستيكية.

تاسعا:
يجب على ولي الأمر دفع المصروفات في المدرسة المتقدم لها الطفل في مدة لا تزيد عن الـ15 يوما، وإلا يعتبر القبول لاغيا، ويتم شطب اسم الطفل من الموقع.

رياض الاطفال آخر موعد لتقديم رياض الأطفال الاستعلام عن نتائج التقديم لرياض الاطفال بالرقم القومي أنشطة رياض الأطفال أوراق تقديم المدارس لطلاب رياض الأطفال

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رابط تقديم رياض الأطفال 2024 والأوراق المطلوبة

موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024

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