الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخر التطورات بشأن مشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية بالقاهرة

حديقة الأزبكية بالقاهرة
حديقة الأزبكية بالقاهرة

تابع الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اللمسات الأخيرة استعدادًا للافتتاح التجريبي لمشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، الذي تنفذه وزارة الإسكان ضمن مشروعات الاهتمام بالقاهرة الخديوية بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري.

ورافق مساعد وزير الإسكان، مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو وحدة الدعم الفني بالوزارة، واستشاري المشروع، وشركة المقاولون العرب.

إعادة إحياء حديقة الأزبكية

وناقش مساعد وزير الإسكان، مع مسئولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية، واستشاري التصميم والتنفيذ والقائمين على متابعة المشروع، موقف تنفيذ اللمسات الأخيرة للمشروع، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة بما يتلاءم مع القيمة التاريخية للحديقة، والإسراع بإنهاء الأعمال المتبقية لافتتاح الحديقة وإتاحتها للجمهور، لتكون متنفسًا ومتنزهًا لسكان القاهرة.

كما تابع الدكتور عبدالخالق إبراهيم الخطة المقترحة لاستعادة القيمة المعمارية والتراثية للمباني ذات القيمة التاريخية بالحديقة، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل إعادة إحياء (البحيرة- النافورة الأثرية- المسرح الروماني- البرجولة- الكافتيريا- المطعم- الأسوار- نموذج أكشاك الكتب- وغيرها). 

وأجرى المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمدينتى الشيخ زايد، و6 أكتوبر، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، وموقف تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، ورافقه خلالها المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد شوقى، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان.

وأكد المهندس أمين غنيم أن الزيارات والمتابعات الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، مشددًا على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المنشودة.

واستهل المهندس أمين غنيم زيارته لمدينة الشيخ زايد بعقد اجتماع بمقر جهاز المدينة، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة بمدن (الشيخ زايد- 6 أكتوبر- حدائق أكتوبر)، حيث قدم كل من المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عروضًا عن موقف المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بمدنهم، وأهم المشاكل والمعوقات التي تواجه تلك المدن في فصل الصيف، والحلول المقترحة للتغلب عليها.

إحياء حديقة الأزبكية محافظة القاهرة القاهرة الخديوية القاهرة المجتمعات العمرانية

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