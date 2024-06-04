"المجتمعات العمرانية" تتابع موقف الخدمات المقدمة للمواطنين بالشيخ زايد و6 أكتوبر

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينتى الشيخ زايد، و6 أكتوبر، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، وموقف تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، ورافقه خلالها المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد شوقى، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان.

غنيم: المتابعات الميدانية تهدف لتقييم الوضع الراهن وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان بالمدن الجديدة

وأكد المهندس أمين غنيم، أن الزيارات والمتابعات الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة، تهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، مشددًا على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المنشودة.

واستهل المهندس أمين غنيم، زيارته لمدينة الشيخ زايد، بعقد اجتماع بمقر جهاز المدينة، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة بمدن (الشيخ زايد - 6 أكتوبر - حدائق أكتوبر)، حيث قدم كل من المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عروضًا عن موقف المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بمدنهم، وأهم المشاكل والمعوقات التي تواجه تلك المدن في فصل الصيف، والحلول المقترحة للتغلب عليها.

وتابع نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أعمال النظافة والزراعة وتنسيق الموقع العام بمدينة الشيخ زايد، وكذا الموقف التنفيذى ونسب الإنجاز لمشروعات المرافق والطرق الجارى تنفيذها بامتداد مدينة الشيخ زايد فى نطاق القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، مشددًا على الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال المرافق بالأراضى المضافة للمدينة، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع وأعمال النظافة والتجميل وصيانة الطرق، مما يساعد فى الحفاظ على الحالة العمرانية والمظهر الجمالي المميز للمدن الجديدة.

واختتم المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، جولتهم بمدينة الشيخ زايد، بتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، واستمع إلى شرح من مدير المحطة حول جميع مراحل تنقية المياه بداية من المأخذ وحتى خروج المياه المرشحة، وتم تفقد عنبر الطلمبات والتأكد من انتظام العمل بالمحطة.

وبعد جولته التفقدية بمدينة الشيخ زايد، انتقل المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومرافقوه إلى مدينة 6 أكتوبر، لتفقد موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق بمنطقة الحزام الأخضر، والوقوف على معدلات الإنجاز ونسب تنفيذ المشروعات، وكذا تفقد محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة.

وتجول نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بمنطقة الحزام الأخضر لتفقد أعمال المرافق (طرق – مياه – صرف صحي – ري) الجارى تنفيذها، حيث أوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم تقسيم الحزام الأخضر إلى مناطق، تبدأ أولاها من حوض 1: حوض 16، بمساحة حوالي 4500 فدان، وتبلغ أطوال شبكات المرافق بها حوالي 236 كم، إضافة لـ85 كم طرق رئيسية وفرعية، و5 محطات رفع صرف صحي، بينما تبدأ المنطقة الثانية من حوض 17: حوض 24، بمساحة حوالي 2200 فدان، وتبلغ أطوال شبكات المرافق بها حوالي 138 كم، إضافة لـ30 كم طرق رئيسية وفرعية، و5 محطات رفع صرف صحي، فى حين تمتد المنطقة الثالثة من حوض 25: حوض 49 بمساحة حوالي 3500 فدان، كما تم تخصيص 4 قطع أراض من حصة الهيئة بمنطقة الحزام الأخضر، بمساحة 56 فدانًا، بأنشطة (عمراني متكامل - تجارى - إدارى - مدرسة).

واختتم المهندس أمين غنيم ومرافقوه جولتهم بمدينة 6 أكتوبر، بتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، والتى تبلغ طاقتها الإجمالية 1.6 مليون م3 يوميًا، ومقسمة إلى 4 مراحل كل مرحلة بطاقة إجمالية 400 ألف م3 يوميا، حيث تعمل المرحلة الأولى بكامل طاقتها، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية، بينما تعمل المرحلة الثالثة حاليا بطاقة 200 ألف م3 وجارٍ استكمال دخول باقى الطاقة الإجمالية لتصبح 400 ألف م3 يوميا، وستعمل المرحلة الثالثة بكامل طاقتها مع بداية فصل الصيف لتوفير احتياجات السكان من المياه.

وأكد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ضرورة تشغيل وإدارة وصيانة محطات مياه الشرب ومآخذها وروافعها على أعلى مستوى، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، للحفاظ على مكونات المحطات، وإطالة عمرها، وكذا التأكيد على الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام فى كل المحطات، موجهًا بالاستعانة والاستفادة من الشركات المتخصصة في مجال إدارة وصيانة محطات مياه الشرب والمآخذ والروافع الخاصة بها.