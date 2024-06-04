الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيًا بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس الإثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 22 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم معتقلون سابقون، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن الاعتقالات توزعت على محافظات رام الله، وبيت لحم، ونابلس، وسلفيت، وطوباس، وأريحا، والقدس، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل المواطنين.

يذكر أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر بلغت أكثر من 9025، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.