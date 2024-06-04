سكاى: كونتى يستهدف التعاقد مع لوكاكو ويبدأ التحضير لميركاتو نابولى

يرغب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني المنتظر لفريق نابولي، في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق تشيلسي الانجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المتوقع أن ينهي نادي نابولي اتفاقه مع أنطونيو كونتي لتولي مهمة المدير الفني للفريق خلال الأيام المقبلة.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن كونتي يرغب في التعاقد مع روميلو لوكاكو في ناديه الجديد، لتكرار تعاونهما معًا والذي خاض خلاله لوكاكو الموسم الأفضل في مسيرته واختتم بالفوز بالدوري الإيطالي مع إنتر في 2021.

ومن المقرر أن يعود لوكاكو لنادي تشيلسي بحلول 30 يونيو الجاري، بعد انتهاء فترة الإعارة التي قضاها مع نادي روما منذ انطلاق الموسم المنصرم.

وأفادت سكاي أن عقد لوكاكو مع تشيلسي يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 38 مليون جنيه استرليني ويمكن تفعيله هذا الصيف.

وبدأ أنطونيو كونتي العمل بالفعل على الصفقات الجديدة لنابولي قبيل أيام من تعيينه، إذ يستهدف التعاقد مع أليساندرو بونجيورنو، مدافع فريق تورينو.

كما وضع كونتي أرتيم دوبيك، مهاجم فريق جيرونا، ضمن أهدافه للانتقالات في حال فشل تعاقده مع روميلو لوكاكو.

مسيرة البلجيكي روميلو لوكاكو

وبدأ لوكاكو مسيرته في شباب نادي أندرلخت البلجيكي وتدرج في المراحل العمرية حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي في صيف عام 2009، وانتقل لنادي تشيلسي بعد عامين فقط ثم خرج معارًا لوست بروميتش بين صيف 2012 وصيف 2013 ثم أعير لإيفرتون لمدة موسم آخر وبعدها انتقل لإيفرتون بشكل دائم وقضى 3 مواسم مع الفريق قبل الانضمام لمانشستر يونايتد في صيف 2017 وبعد موسمين فقط انتقل لنادي إنتر الإيطالي وقضى موسمين معهم قبل أن ينضم لتشيلسي في صيف 2021 وأعير لإنتر في صيف 2022 قبل العودة لتشيلسي قبل بداية الموسم الجاري.