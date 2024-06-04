جامعة قناة السويس تستعد لتطبيق مواصفة "الأيزو" بتدريب 120 شخصًا

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن الانتهاء من عقد ثلاث دورات تدريبية نظمها مركز ضمان الجودة بالجامعة؛ لرفع درجة الاستعداد داخل الجهاز الإداري بالجامعة والخمس كليات المعنية بتطبيق مواصفة الأيزو ٢١٠٠١/٢٠١٨.

تفاصيل التدريب

ولفت إلى أن الدورة الأولى جاءت بمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات الخمس التي تستعد لتطبيق مواصفات نظام الأيزو الجديد، وهى “الزراعة والعلوم والطب البيطري والتمريض والآداب والعلوم الإنسانية”.

أما الدورة التدريبية الثانية، فاستهدفت أمين عام الجامعة والأمين المساعد ومديري عموم الإدارات العامة بالجامعة، وعن الدورة الثالثة فتم توجيهها إلى المديرين ورؤساء الأقسام.

جاءت سلسلة الدورات تحت إشراف الدكتور حمدي عطا الله مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.

عقدت ورشة العمل بقاعة المؤتمرات المرئية "الفيديو كونفرنس" وحاضر بها الدكتور محمد أمين مستشار الشركة العربية للاستثمارات الهندسية والنظم، وبلغ عدد الحضور 120 متدربًا.

وتناولت الورشة التعريف بالمواصفة ٢٠١٨ /٢١٠٠١ وشرح نتائج تحليل الفجوة والذي تم الانتهاء منه في المرحلة الأولي من المشروع، كما تم توضيح مراحل العمل التالية في المواصفة بعد الانتهاء من التدريب.

رئيس جامعة قناة السويس: تطوير البنية التحتية بالكليات وفقًا لأحدث المعايير الدولية

وأشار الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطوير منشآت، وعمل إنجازات بما يتوافق مع الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية للتعليم بوجه عام والتعليم الجامعي بوجهًا خاص، فضلًا عن تطوير البنية التحتية بالكليات بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية.

وتابع: في كلية التربية الرياضية نعمل على أن تكون التجهيزات الرياضية على أعلى مستوى وفقًا للمعايير الفنية، وكذلك إجراء عمليات الصيانة؛ لتوفير مكان ملائم للطالب وعضو هيئة التدريس، والعاملين لكي يقوم كل منهم بدوره.

وأضاف مندور أن خطة تطوير مقر الجامعة القديمة سريعة لإحداث التغيير والتطوير، سعيًا نحو الريادة في ظل ما نتميز به من موارد بشرية ومنشآت وخبرات.

تطوير مقر الجامعة القديمة

جاء ذلك أثناء تفقد الدكتور ناصر مندور، أعمال تطوير الموقع العام بمقر الجامعة القديمة التي تشمل المسجد، وسور وملاعب كلية التربية الرياضية، والمسطحات الخضراء والموقع العام.

وكان في استقبال رئيس الجامعة بكلية التربية الرياضية الدكتور ماجد العزازي، عميد الكلية، والدكتور محمد صلاح، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأساتذة الكلية الدكتور محمد غنيم وعطوة المتولي عطوة.

وتفقد الدكتور ناصر مندور، ملاعب كلية التربية الرياضية، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تعلية سور ملاعب كرة القدم على امتداد 350 مترًا طوليًا، وصولًا إلى البوابه الرئيسية، مع الانتهاء من أعمال صيانة الملاعب، ثم توجه لمتابعة أعمال التطوير والبناء التي تتم داخل مسجد الجامعة القديم، مؤكدًا سرعة الانتهاء من أعمال تجهيز المسجد، حيث يتم رفع منسوب المسجد من الداخل وعمل بلاط إلى جانب أعمال الدهان الداخلي، كما تم عمل سافيتو للواجهة، فضلًا عن رفع كفاءة جميع مرافق المسجد كذلك مصلى السيدات، أعمال الموقع العام للمسجد.