الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة قناة السويس تستعد لتطبيق مواصفة "الأيزو" بتدريب 120 شخصًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن الانتهاء من عقد ثلاث دورات تدريبية نظمها مركز ضمان الجودة بالجامعة؛ لرفع درجة الاستعداد داخل الجهاز الإداري بالجامعة والخمس كليات المعنية بتطبيق مواصفة الأيزو ٢١٠٠١/٢٠١٨.

تفاصيل التدريب

ولفت إلى أن الدورة الأولى جاءت بمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات الخمس التي تستعد لتطبيق مواصفات نظام الأيزو الجديد، وهى “الزراعة والعلوم والطب البيطري والتمريض والآداب والعلوم الإنسانية”.

أما الدورة التدريبية الثانية، فاستهدفت أمين عام  الجامعة والأمين المساعد ومديري عموم الإدارات العامة بالجامعة، وعن الدورة الثالثة فتم توجيهها إلى المديرين ورؤساء الأقسام.

جاءت سلسلة الدورات تحت إشراف الدكتور حمدي عطا الله مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.

عقدت ورشة العمل بقاعة المؤتمرات المرئية "الفيديو كونفرنس" وحاضر بها الدكتور محمد أمين مستشار الشركة العربية للاستثمارات الهندسية والنظم، وبلغ عدد الحضور 120 متدربًا.

وتناولت الورشة التعريف بالمواصفة ٢٠١٨ /٢١٠٠١ وشرح نتائج تحليل الفجوة والذي تم الانتهاء منه في المرحلة الأولي من المشروع، كما تم توضيح مراحل العمل التالية في المواصفة بعد الانتهاء من التدريب.

رئيس جامعة قناة السويس: تطوير البنية التحتية بالكليات وفقًا لأحدث المعايير الدولية

وأشار الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطوير منشآت، وعمل إنجازات بما يتوافق مع الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية للتعليم بوجه عام والتعليم الجامعي بوجهًا خاص، فضلًا عن تطوير البنية التحتية بالكليات بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية.

وتابع: في كلية التربية الرياضية نعمل على أن تكون التجهيزات الرياضية على أعلى مستوى وفقًا للمعايير الفنية، وكذلك إجراء عمليات الصيانة؛ لتوفير مكان ملائم للطالب وعضو هيئة التدريس، والعاملين لكي يقوم كل منهم بدوره.

وأضاف مندور أن خطة تطوير مقر الجامعة القديمة سريعة لإحداث التغيير والتطوير، سعيًا نحو الريادة في ظل ما نتميز به من موارد بشرية ومنشآت وخبرات. 

تطوير مقر الجامعة القديمة

جاء ذلك أثناء تفقد الدكتور ناصر مندور، أعمال تطوير الموقع العام  بمقر الجامعة القديمة التي تشمل المسجد، وسور وملاعب كلية التربية الرياضية، والمسطحات الخضراء والموقع العام.

وكان في استقبال رئيس الجامعة بكلية التربية الرياضية الدكتور ماجد العزازي، عميد الكلية، والدكتور محمد صلاح، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأساتذة الكلية الدكتور محمد غنيم وعطوة المتولي عطوة.

وتفقد الدكتور ناصر مندور، ملاعب كلية التربية الرياضية، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تعلية سور ملاعب كرة القدم على امتداد 350 مترًا طوليًا، وصولًا إلى البوابه الرئيسية، مع الانتهاء من أعمال صيانة الملاعب، ثم توجه  لمتابعة أعمال التطوير والبناء التي تتم داخل مسجد الجامعة القديم، مؤكدًا سرعة الانتهاء من أعمال تجهيز المسجد، حيث يتم رفع منسوب المسجد من الداخل وعمل بلاط إلى جانب أعمال الدهان الداخلي، كما تم عمل سافيتو للواجهة، فضلًا عن رفع كفاءة جميع مرافق المسجد كذلك مصلى السيدات، أعمال الموقع العام للمسجد.

جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم أين جامعة قناة السويس مواصفات نظام الأيزو

مواد متعلقة

ضمن حياة كريمة.. الكشف على 652 مواطنا في قوافل جامعة قناة السويس الطبية بقرية "جلبانة"

القبض على 5 أشخاص في مشاجرة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص

محافظ الإسماعيلية يكشف الاستعدادات الأخيرة لامتحانات الثانوية العامة

أسماء الـ10 الأوائل فى الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.8%

اللجنة الإقتصادية بـ"تجارية الإسماعيلية" تناقش اتفاقية المحاسبة الضريبية لتجار الذهب

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق فايد- الإسماعيلية

رئيس جامعة قناة السويس يُؤكد توافر الأطقم الطبية داخل عيادات كل كلية

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

إجراءات جديدة من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242