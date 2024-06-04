الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبراء مؤتمر Caisec”24 يبحثون مواجهة برامج الفدية بالاعتماد على أنظمة السحابة والذكاء الاصطناعي

جريدة الدستور

"إستراتيجيات التعافي من برامج الفدية: الطريق إلى الاستعادة"، عنوان لإحدى جلسات مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec 24 الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أدارها شريف شلتوت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة Liquid C2.


في البداية، شدد أحمد المنشاوي متخصص إقليمي في حماية البيانات والأمن السيبراني، شركة Dell Technologies، على ضرورة وجود إستراتيجية واضحة وإطار عمل محدد ومعايير عامة وخطوات واضحة لابد أن يتم تطبيقها حول الأدوار المختلفة في إستراتيجيات المؤسسات في التعافي من برامج الفدية.


وقال شاليك أبو مهندس الحلول الإستراتيجية الإقليمية، Sentinel One: "نرى الآن إن المخترقين يستخدمون الذكاء الاصطناعي وإن هذا الأمر يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للدول والحكومات خاصة وأن من يقوم بهذه الهجمات هي دول معادية وليست جهات خاصة بل هي تابعة لدول بعينها والسؤال الآن هو هل نحن الآن مستعدون لمواجهة هذا الخطر والحل يكمن في الذكاء الاصطناعي في مواجهة هذه التحديات.


وأشار إلى أن الأمر يتعلق بفهم سلوك المخترقين بشكل سريع، وبالتالي فإن تعلم الإله والذكاء الاصطناعي يمكنه الاستجابة السريعة والتعامل السريع مع الهجمات المختلفة.


وقال يسري البدري، مدير حلول تكنولوجيا المعلومات، شركة هواوي شمال أفريقيا: "على كل المؤسسات التوجه نحو أنظمة السحابة واستخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة مخاطر الأمن السيبراني والتي بمقدرها تقديم حلول في اكتشاف الهجمات وأيضًا التعامل معها أثناء تنفيذها وبعد تنفيذ الهجمات".


وأشار إلى أن الأمن السيبراني لم تعد مجرد رفاهية واستخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهتها هو طريق لا بديل عنه في ظل تطور أساليب الاختراق.


وأوضح محمد الشرقاوي مدير إقليمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، مصر وشرق أفريقيا بشركة Fortinet إلى أن حلول السحابة توفر خدمات آمنة لدرجة كبيرة كما أنها في نفس الوقت توفر أداة مهمة في إدارة تطبيقات العمل وبالتالي فإن الاعتماد على أنظمة السحابة توفر حلول فعالة  في مواجهة الهجمات السيبرانية المتعلقة ببرامج الفدية.

استراتيجيات التعافي مؤتمر أمن المعلومات لأمن السيبراني الذكاء الاصطناعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة

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