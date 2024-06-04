الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير "تعليم الإسكندرية": مدارس التكنولوجيا التطبيقية أحدثت نقلة نوعية في التعليم الفني

حفل تكريم الأوائل
حفل تكريم الأوائل بالمدرسة التكنولوجية

قال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أحدثت نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني مما أسهم في تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني وأصبحت هذه المدارس قِبلة الفائقين في الشهادة الإعدادية، كما انها تُركز على احتياجات السوق العالمية وبالتالي تعمل على تنمية وصقل المهارات المهنية والحياتية بشكل تطبيقي ميداني لأبنائنا الطلاب.

جاء ذلك خلال مشاركة مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في حفل ختام الأنشطة التربوية وتكريم أوائل الصفين الأول والثاني بمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة شرق، بحضور الدكتور عمرو سليمان استشاري أول المدارس الدولية التكنولوجية والقبطان علاء فتح العضو المنتدب  شركة أسواق فتح الله، وجلال عيد مدير عام شرق، وياسمين نجيب مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بالإسكندرية وناجية فؤاد وكيل الإدارة ولفيف من القيادات التربوية والطلاب وأولياء الأمور.

بدأت مراسم الحفل بالقرآن الكريم والسلام الوطني وطابور العرض وكلمات القيادات وفقرات فنية وموسيقية واستعراضات وأوبريتات متميزة بعنوان (أسواقنا الكبيرة) وكذلك فقرات رائعة عن ريادة الأعمال والابتكار والتسويق، واختُتِمت مراسم الحفل بتكريم أوائل الطلبة للصفين الأول والثاني وتكريم المعلمة المثالية بالمدرسة بشهادات تقدير ومكافآت مالية وتكريم المدير التنفيذي بدرع التميز.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم الفني لتخريج فني ماهر مبتكر محب لوطنه مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وفي ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات أبنائنا الطلاب في كافة المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والأدبية والموسيقية والمسرحية لتنشئة أجيال قادرة على العطاء وتتميز بمهارات القيادة والثقة بالنفس واحترام الآخرين ومواكبة التكنولوجيا.

حفل تكريم الأوائل بالمدرسة التكنولوجية
حفل تكريم الأوائل بالمدرسة التكنولوجية
حفل تكريم الأوائل بالمدرسة التكنولوجية
حفل تكريم الأوائل بالمدرسة التكنولوجية
حفل تكريم الأوائل بالمدرسة التكنولوجية
حفل تكريم الأوائل بالمدرسة التكنولوجية
حفل تكريم الأوائل بالمدرسة التكنولوجية
حفل تكريم الأوائل بالمدرسة التكنولوجية
حفل تكريم الأوائل بالمدرسة التكنولوجية
حفل تكريم الأوائل بالمدرسة التكنولوجية
حفل تكريم الأوائل بالمدرسة التكنولوجية
حفل تكريم الأوائل بالمدرسة التكنولوجية
التربية والتعليم بالإسكندرية الأنشطة التربوية تكريم أوائل المدارس الدولية التكنولوجية منظومة التعليم الفني

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