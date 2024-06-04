كارت الخدمات المتكاملة: بوابة الحياة الكريمة لذوي الإعاقة في مصر

يُعدّ كارت الخدمات المتكاملة إنجازًا مهمًا حققته وزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادراتها الداعمة لذوي الإعاقة في مصر، فهو بمثابة بطاقة ذكية تتيح لحاملها الاستفادة من مختلف الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة، بهدف دمجهم في المجتمع وتحسين نوعية حياتهم.

الخدمات والمزايا:

يقدم كارت الخدمات المتكاملة لحامله العديد من الخدمات والمزايا، تشمل:

الرعاية الصحية: الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية مجانًا أو بأسعار مخفضة في المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية. توفير الأدوية والمستلزمات الطبية مجانًا. الكشف الطبي الدوري. خدمات التأهيل الطبي.

التعليم: دمج ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات الحكومية مع توفير الدعم اللازم لهم. الحصول على منح دراسية. توفير الكتب والمناهج الدراسية بصيغة مناسبة لذوي الإعاقة.

التوظيف: حصول ذوي الإعاقة على نسبة 5% من الوظائف الحكومية. إعفاء المنشآت الخاصة من 50% من رسوم التوظيف عند تشغيل ذوي الإعاقة. توفير التدريب والتأهيل اللازم لذوي الإعاقة لتمكينهم من دخول سوق العمل.

النقل والمواصلات: الحصول على تخفيضات على تذاكر وسائل النقل العام. تخصيص مواقف سيارات خاصة بذوي الإعاقة.

الخدمات الاجتماعية: الحصول على معاشات تكافلية. المساعدة في توفير السكن. تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

الرياضة والترفيه: الحصول على عضوية مجانية أو بأسعار مخفضة في الأندية الرياضية والترفيهية. المشاركة في الفعاليات الرياضية والترفيهية المخصصة لذوي الإعاقة.



شروط الحصول على الكارت:

للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، يجب أن يستوفي مقدم الطلب الشروط التالية:

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون حاملًا لإعاقة ثبوتة بنسبة لا تقل عن 80% أو إعاقة ذهنية.

ألا يكون قد سبق له الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

إجراءات استخراج الكارت:

يمكن استخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى إحدى مكاتب مديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة.

تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل: صورة من بطاقة الرقم القومي. صورة من شهادة الميلاد. تقرير طبي يثبت الإعاقة. صورة شخصية حديثة.

سيتم فحص المستندات والتأكد من استيفاء الشروط، وفي حال الموافقة، سيتم إصدار الكارت خلال مدة زمنية محددة.

الاستعلام عن الكارت:

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال: