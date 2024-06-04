سارة حواس تكشف كواليس "ثقب المفتاح لا يري" في بيت الحكمة..السبت المقبل

دكتورة سارة حواس، تحل ضيفا بيت الحكمة للثقافة، لمناقشة كتابها الصادر عن الدار تحت عنوان “ثقب المفتاح لا يري”، في السابعة من مساء السبت المقبل.

تفاصيل أمسية المترجمة سارة حواس

تنظم دار بيت الحكمة للثقافة، في السابعة من مساء السبت 8 يونيو الجاري، أمسية ثقافية لمناقشة الكتاب الصادر عنها تحت عنوان “ثقب المفتاح لا يري”.. عشرون شاعرة أمريكية حائزات على جائزتيْ نوبل وبوليتزر'' للمترجمة دكتورة سارة حواس. ويناقش الكتاب الشاعر الكبير أحمد الشهاوي، والشاعر عاطف عبد العزيز، ويدير الأمسية الروائي الشاب علي قطب.

سارة حواس تكشف كواليس كتابها

وفي مقدمة كتابها “ثقب المفتاح لا يري”، تكشف سارة حواس كواليس ظهور الكتاب للقارئ المصري، مشيرة إلي: "خمسة أشهر من العمل في الكتاب ليلا ونهارًا حتي صرتُ لا أخرجُ من البيت ،حتى عندما سافرتُ مع عائلتي في الإجازة الصيفية كنتُ أحمل كتبي وأوراقي معي وكنت أكتفي في معظم الأوقات بالبقاء في الفندق أستمتع بالهواء وبترجمتي للقصائد الشعرية والكتابة عن السير الذاتية الخاصة بالشاعرات الأمريكيات وشعرهن وقصصهن الملهمة.

وتضيف “حواس”: تناولتُ في كتابي أو ''رحلتي'' عشرين شاعرة أمريكية (تسع عشرة شاعرة نلن جائزة البوليتزر وشاعرة واحدة نالت جائزة نوبل في الآداب)، من أصول مختلفة، فمنهن من تعود إلى أصلٍ أفريقي أو ألماني أو روسي، ومنهن من اتبعت الشِّعر الحر أو النثري أو السردي، ومنهن من اتبعت الشعر التقليدي أو الكلاسيكي القديم، ومنهن من اتسمت بالحداثة في الشكل والمضمون.

وتلفت سارة حواس إلي: وهناك شاعرات تبنَّين الشِّعر الاعترافي مثل الشاعرات آن سيكستون وسيلڤيا بلاث وسارة تيسديل وشارون أولدز،ومن الملاحظ أن كثيرات من الشاعرات اللاتي كتبن الشعر الاعترافي كانت نهايتهن الانتحار.

وتشدد سارة حواس علي: الترجمة فعلُ حبٍّ وفن وشعور، والمترجم إنسانٌ وليس آلة، يتخلله شعور إنسان آخر في عالم آخر يتقمصه ويتوحد به، فالمترجم الحق هو من ينقل روح وحرف الشاعر بأمانةٍ حتى في الشعور، فالأمانة تتضمن الأمانة في الشعور وليس فقظ نقل الصورة شعرية أو التشبيه أوالمجاز.

أما عن الشاعرات اللاتي من أصولٍ أفريقية، فوجدت أن معاناتهن كانت تكمن في التفرقة العنصرية والمضايقات التي يتعرضن لها بسبب أصولهن،فقصائدهن كانت تنبض بإحساسهن بعدم الانتماء إلى وطن وإحساسهن الدائم بالغربة وفقد الهوية.

يشار إلى أن “سارة حواس”، أكاديمية ومترجمة، وكان كتابها “ثقب المفتاح لا يري”، قد صدر مطلع العام الجاري، عن بيت الحكمة للثقافة بالتزامن مع دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الخامسة والخمسين.