الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعليم تعلن عقد تدريبات إلكترونية لمعلمى المرحلة الابتدائية فى جميع المواد

الابتدائية
الابتدائية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابًا لمديريات التربية والتعليم ببني سويف ودمياط والدقهلية بشأن عقد تدريبات إلكترونية لمعلمي المرحلة الابتدائية فى جميع المواد اعتبارًا من أول يونيو ولمدة شهر، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية للتدريب التطوير المهني المستمر للمعلمين (cpd.moe.gov.eg).

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وجاء نص الخطاب الصادر من الوزارة أنه، "في إطار الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2024 /2025، وحرصًا على تقديم المزيد من التدريبات المهنية لمعلمي المرحلة الابتدائية لتطوير الأداء المهني من خلال التنمية المهنية المستمرة القائمة على معايير الأداء وتطوير إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية نظام تحفيز المعلمين والقيادات التربوية على التنمية المهنية المستمرة وتحسين الأداء".

تنبيهات التدريب

ونبهت وزارة التعليم على معلمي المرحلة الابتدائية بالآتى:

- ضرورة تفعيل البريد الإلكتروني الموحد من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد (office 365.emis.gov.eg)، وذلك استخدام كود المعلم والرقم القومي للمعلم.

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- ضرورة حضور الدورة التدريبية (أساسيات التدريس) والحصول على شهادة إتمام الدورة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على كل الإدارات التعليمية التابعة للمديريات والإدارات الفرعية ذات الاختصاص، إدارة التدريب التعليم الابتدائي، إدارة الإحصاء وقواعد البيانات)، بضرورة إجراء عمليات التوجيه والمتابعة الميدانية للمدارس، للتأكيد على المعلمين بضرورة تفعيل البريد الإلكتروني الموحد، وحضور الدورة التدريبية، مع تقديم كل أنواع الدعم اللازم للتدريب بشكل ناجح.

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تدريبات إلكترونية معلمي المرحلة الابتدائية المنصة الإلكترونية للتدريب تفعيل البريد الإلكتروني التنمية المهنية تطوير الأداء المهني كود المعلم

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