الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قمة "مصر للأفضل" تمنح الهيئة العامة للاستثمار جائزة الإنجاز المؤسسي

وزير المالية وقيادات
وزير المالية وقيادات المتحدة تكرم الاستثمار

كرمت الدورة التاسعة لقمة مصر للأفضل، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كأحد القادة المصريين الذين حققوا نجاحات استثنائية، بعد أن استطاعت الهيئة تحقيق تقدم ملحوظ في دعم وتشجيع الاستثمار المستدام، وخلق بيئة محفزة للابتكار. 


وقام الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، بتسليم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، جائزة الإنجاز المؤسسي، خلال فعاليات القمة التي انطلقت تحت شعار «نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات».

يذكر أنه انطلقت، مساء الإثنين الماضي، فعاليات قمة مصر للأفضل في دورتها التاسعة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتكريم الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، والاحتفاء بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والأستاذة دينا عبدالفتاح عضو الشركة المتحدة أمين عام القمة ورئيس تحرير أموال الغد، والدكتور مجدي يعقوب، وعدد من الرموز والشخصيات المهمة.

وقال معيط، فى كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري يتحمل أعباء إضافية منذ أربع سنوات، مشيرًا إلى أن توقعات النمو للعام الحالى ستتراوح ما بين ٢.٩% إلى ٣%، وترتفع إلى ٤.٢ % للعام القادم، مؤكدًا أن هذه التوقعات لا تتناسب مع طموحات الدولة المصرية، موضحًا أن ضعف نسب النمو ترجع لعدة عوامل تؤثر على المالية العامة للدولة مثل تراجع السياحة وإيرادات قناة السويس، التي انخفضت بأكثر من ٦٠%، فضلًا عن ارتفاع فاتورة الاستيراد وأسعار الفائدة.

ولفت الوزير إلى أن الفترة الحالية تشهد توافر العملة الأجنبية، لكن الهيئات والمؤسسات الحكومية تعاني من نقص سيولة العملة المحلية، مرجعا ذلك إلى أن إيرادات الهيئات والمؤسسات الحكومية لا تتناسب مع مصروفاتها.

الدورة التاسعة لقمة مصر للأفضل حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور محمد معيط عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وزيرة التضامن الاجتماعي

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

إجراءات جديدة من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242