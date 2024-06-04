قمة "مصر للأفضل" تمنح الهيئة العامة للاستثمار جائزة الإنجاز المؤسسي

كرمت الدورة التاسعة لقمة مصر للأفضل، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كأحد القادة المصريين الذين حققوا نجاحات استثنائية، بعد أن استطاعت الهيئة تحقيق تقدم ملحوظ في دعم وتشجيع الاستثمار المستدام، وخلق بيئة محفزة للابتكار.



وقام الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، بتسليم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، جائزة الإنجاز المؤسسي، خلال فعاليات القمة التي انطلقت تحت شعار «نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات».

يذكر أنه انطلقت، مساء الإثنين الماضي، فعاليات قمة مصر للأفضل في دورتها التاسعة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتكريم الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، والاحتفاء بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والأستاذة دينا عبدالفتاح عضو الشركة المتحدة أمين عام القمة ورئيس تحرير أموال الغد، والدكتور مجدي يعقوب، وعدد من الرموز والشخصيات المهمة.

وقال معيط، فى كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري يتحمل أعباء إضافية منذ أربع سنوات، مشيرًا إلى أن توقعات النمو للعام الحالى ستتراوح ما بين ٢.٩% إلى ٣%، وترتفع إلى ٤.٢ % للعام القادم، مؤكدًا أن هذه التوقعات لا تتناسب مع طموحات الدولة المصرية، موضحًا أن ضعف نسب النمو ترجع لعدة عوامل تؤثر على المالية العامة للدولة مثل تراجع السياحة وإيرادات قناة السويس، التي انخفضت بأكثر من ٦٠%، فضلًا عن ارتفاع فاتورة الاستيراد وأسعار الفائدة.

ولفت الوزير إلى أن الفترة الحالية تشهد توافر العملة الأجنبية، لكن الهيئات والمؤسسات الحكومية تعاني من نقص سيولة العملة المحلية، مرجعا ذلك إلى أن إيرادات الهيئات والمؤسسات الحكومية لا تتناسب مع مصروفاتها.