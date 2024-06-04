مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 والقنوات الناقلة لها، في ظل فترة التوقف الدولية الحالية والمستمرة حتى يوم 10 يونيو الجاري، مع انتهاء معظم الدوريات الأوروبية والخليجة والعربية ومعرفة أبطالها، هو ما يبحث عنه كل متابعي وعشاق الساحرة المستديرة، على كافة محركات جوجل مؤخرا.

وتقام اليوم الثلاثاء 4 يونيو الجاري، العديد من المباريات الدولية الودية للمنتخبات الأوروبية الكبرى، مثل إيطاليا والبرتغال.

مواعيد اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024

منتخب سلوفينيا الأول & منتخب أرمينيا الأول.. (السابعة مساء).

منتخب سويسرا الأول & منتخب إستونيا الأول.. (التاسعة والربع مساء).

منتخب رومانيا الأول & منتخب بلغاريا الأول.. (التاسعة والنصف مساء).

منتخب البرتغال الأول & منتخب فنلندا الأول.. (العاشرة إلا ربع مساء).

منتخب النمسا الأول & منتخب صربيا الأول.. (العاشرة إلا ربع مساء).

منتخب إيرلندا الأول & منتخب المجر الأول.. (العاشرة إلا ربع مساء).

منتخب إيطاليا الأول & منتخب تركيا الأول.. (العاشرة مساء).

موعد مباراة المنتخب الوطني الأول أمام بوركينا فاسو بتصفيات مونديال (2026)

يستضيف المنتخب الوطني الأول نظيره منتخب بوركينا فاسو، في العاشرة مساء الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، المقرر إقامتها في كلا من (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك).

وعقب انتهاء الفراعنة من مواجهة الخيول، يتوجه الفريق خارج الديار، لملاقاة غينيا بيساو، في الجولة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026).

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو بمؤجلات دوري نايل

يواجه الأهلي نظيره فاركو، في تمام السابعة مساء يوم 14 يونيو المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء يوم 14 يونيو الجاري، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل.