رئيس جامعة الأزهر يشارك في مناقشة مشاريع علمية حول قضايا المجتمع بهيئة كبار العلماء

قال المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، إنه انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحمله للهموم والتحديات المعاصرة التي تقف حجر عثرة في سبيل التقدم والتنمية، شارك فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، في اللقاء الذي نظمته الأمانة العامة بهيئة كبار العلماء في اجتماع موسع بحضور علماء الأزهر في جميع المجالات العلمية.



وكشف المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن الاجتماع يهدف إلي مناقشة المشاريع العلمية، بجانب طرح مشاريع جديدة تتضمن معالجات فكرية واجتماعية وحضارية لقضايا المجتمع والأمة، إضافة لمناقشة بعض الأمور التي تخص جامعة الأزهر.

رئيس جمعية الصداقة المصرية التايلاندية يشيد بجهود الأزهر



في سياق آخر، أشاد سوكارنو ماثا، رئيس الوفد البرلماني لجمعية الصداقة المصرية التايلاندية، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في نشر قيم الوسطية ومبادئ الاعتدال في العالم، جاء ذلك خلال زيارته لجامعة الأزهر على رأس وفد رفيع من الأعضاء البرلمانيين في جمعية الصداقة المصرية التايلاندية، ولقائه فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة لفرع الوجه البحري.

رئيس الوفد البرلماني التايلاندي يطالب بزيادة المنح الدراسية



وطالب رئيس الوفد البرلماني التايلاندي دعم جامعة الأزهر لمسلمي تايلاند من خلال زيادة المنح الدراسية، وزيادة عدد المبعوثين من الأزهر الشريف، إضافة إلى دعم جامعة الأزهر في إنشاء وتأسيس مركز لتعليم اللغة العربية في تايلاند.

من جانبه رحَّب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بالوفد البرلماني لجمعية الصداقة المصرية التايلاندية في رحاب جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تتميز عن سائر المؤسسات التعليمية بعراقتها الضاربة جذورها في أعماق التاريخ على مدار (1084) عامًا من العطاء في شتي فنون العلوم والمعارف.

