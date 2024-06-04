الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة الأزهر يشارك في مناقشة مشاريع علمية حول قضايا المجتمع بهيئة كبار العلماء

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر خلال مشاركته في اجتماع المشاريع العلمية

قال المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، إنه انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحمله للهموم والتحديات المعاصرة التي تقف حجر عثرة في سبيل التقدم والتنمية، شارك فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، في اللقاء الذي نظمته الأمانة العامة بهيئة كبار العلماء في اجتماع موسع بحضور علماء الأزهر في جميع المجالات العلمية.


وكشف المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن الاجتماع يهدف إلي مناقشة المشاريع العلمية، بجانب طرح مشاريع جديدة تتضمن معالجات فكرية واجتماعية وحضارية لقضايا المجتمع والأمة، إضافة لمناقشة بعض الأمور التي تخص جامعة الأزهر.

 

 

رئيس جمعية الصداقة المصرية التايلاندية يشيد بجهود الأزهر


في سياق آخر، أشاد سوكارنو ماثا، رئيس الوفد البرلماني لجمعية الصداقة المصرية التايلاندية، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في نشر قيم الوسطية ومبادئ الاعتدال في العالم، جاء ذلك خلال زيارته لجامعة الأزهر على رأس وفد رفيع من الأعضاء البرلمانيين في جمعية الصداقة المصرية التايلاندية، ولقائه فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة لفرع الوجه البحري.

 

رئيس الوفد البرلماني التايلاندي يطالب بزيادة المنح الدراسية


وطالب رئيس الوفد البرلماني التايلاندي دعم جامعة الأزهر لمسلمي تايلاند من خلال زيادة المنح الدراسية، وزيادة عدد المبعوثين من الأزهر الشريف، إضافة إلى دعم جامعة الأزهر في إنشاء وتأسيس مركز لتعليم اللغة العربية في تايلاند.

من جانبه رحَّب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بالوفد البرلماني لجمعية الصداقة المصرية التايلاندية في رحاب جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تتميز عن سائر المؤسسات التعليمية بعراقتها الضاربة جذورها في أعماق التاريخ على مدار  (1084) عامًا من العطاء في شتي فنون العلوم والمعارف.
 

 

مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة للكليات الحاصلة على اعتماد "ضمان الجودة"

جامعة الأزهر هيئة كبار العلماء طرح مشاريع علمية جديدة

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

إجراءات جديدة من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242