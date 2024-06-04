"علينا ضربهم بأكثر المواضع إيلاما"..بن غفير يهدد بإقتحام المسجد الأقصي.. غدا

هدد إيتمار بن غفير الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، باقتحام المسجد الأقصى، غداً الأربعاء.

وقال بن غفير في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال، قبيل ما يسمى بمسيرة الأعلام: "كل عام يقولون إن هذا ليس الوقت المناسب، على العكس، سنسير غداً إلى باب العامود، علينا أن نضربهم في أكثر المواضع إيلاماً بالنسبة لهم".

وتابع بن غفير " سنسير في مسيرة الغد عبر باب العامود وسنصعد إلى المسجد الأقصى، رغماً عن أنوفهم ورغم غضبهم، وتابع: "يجب أن نأتي ونقول إن جبل الهيكل لنا والقدس لنا إذا نظرنا لأنفسنا على أننا أصحاب المكان، فإن أعداءنا سيقدروننا".

"بن غفير" مهدد "نتنياهو": سنسقط الحكومة إذا وافقت على صفقة غير مسئولة

وسبق، وقالت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعد بإطلاعي على مسودة مقترح صفقة التبادل لكنه يماطل.

وهدد، خلال تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بإسقاط نتنياهو معلقًا: "سنسقط الحكومة إذا وافق نتنياهو على صفقة غير مسئولة وسيئة"، لافتًا إلى أنه "يجب الدخول في مفاوضات مع حماس فقط بعد أن تركع على ركبتيها".

وأشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى أنه يريد أن يكون على رأس هذه المفاوضات وليس قادة الموساد والشاباك.

من جانب آخر، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعضو مجلس وزراء الاحتلال المتشدد، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يريدان حكمًا عسكريًا في غزة ولا يهمهما ما سيحدث للمحتجزين، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أكد لابيد أنه "علينا التأكد من أن حماس لن تبقى في السلطة ولكن يجب إبرام صفقة المحتجزين أولًا".

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية أن "المحتجزين يموتون في غزة كل يوم ونحن بحاجة لإبرام صفقة لإعادتهم".