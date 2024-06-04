الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة بأكتوبر

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

أصيب 12 شخصًا إثر  انقلاب سيارة ميكروباص، صباح اليوم الثلاثاء، أعلى محور 26 يوليو اتجاه السادس من أكتوبر بالجيزة، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين.

تلقت غرفة عمليات محافظة الجيزة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق المحور باتجاه السادس من أكتوبر، مع وقوع إصابات.

وفي سياق آخر، عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الثلاثاء، تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، على المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة.

وانتشر رجال المرور في العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

انقلاب سيارة ميكروباص السادس من أكتوبر محافظة الجيزة

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