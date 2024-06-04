إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة بأكتوبر

أصيب 12 شخصًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص، صباح اليوم الثلاثاء، أعلى محور 26 يوليو اتجاه السادس من أكتوبر بالجيزة، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين.

تلقت غرفة عمليات محافظة الجيزة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق المحور باتجاه السادس من أكتوبر، مع وقوع إصابات.

وفي سياق آخر، عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الثلاثاء، تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، على المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة.

وانتشر رجال المرور في العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.