وزير النقل: نبحث مع المجر توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية فى مصر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع مارتون ناج، وزير الاقتصاد الوطني بالمجر، بحضور السفير أندراش كوفاكش، السفير المجري بالقاهرة، وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للسكك الحديدية.

توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية في مصر

في بداية اللقاء، أعرب وزير النقل عن سعادته باستقبال وزير الاقتصاد الوطني بالمجر بمقر وزارة النقل المصرية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، خصوصًا في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين الجانبين في المجالات المختلفة ومنها قطاع النقل، والذي شهد التعاون بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة جانز مافاج المجرية في صفقة تصنيع وتوريد الـ1350 عربة سكة حديد جديدة للركاب لصالح سكك حديد مصر، والتي وصلت منها حتى الآن 914 عربة ساهمت فى رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل، لافتًا إلى أن العربات الجديدة التي تصل يتم إدخالها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد الوطني بالمجر أهمية هذا اللقاء، إذ تحرص المجر على قوة العلاقات المجرية المصرية، مشيرًا إلى التعاون الهام والضخم مع وزارة النقل المصرية من خلال صفقة تصنيع وتوريد الـ1350، والتي تعتبر إحدى أهم الصفقات التي عقدت بين الدولتين في هذا المجال.

وتطرقت المباحثات إلى اهتمام الجانب المجري بالتعاون مع الجانب المصري في مجال السيارات والأتوبيسات الكهربائية، حيث أوضح وزير النقل اهتمام الوزارة بهذه النوعية من وسائل المواصلات الحديثة الصديقة للبيئة، مؤكدًا أهمية عقد لقاءات مكثفة بين الشركات المجرية المصنعة للأتوبيسات الكهربائية والشركات المصرية المصنعة لها للتعاون في هذا المجال الهام، في إطار خطة وزارة النقل المصرية لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتباحث الجانبان حول التعاون في مجال "الأتوبيس البرمائي"، حيث أكد وزير النقل على أهمية استخدامه كوسيلة نقل حضارية للركاب وخاصة السائحين، خاصة مع تنفيذ الوزارة خطة شاملة لتطوير النقل النهري في كل عناصرها لزيادة نصيب النقل النهري ضمن منظومة النقل الرئيسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بالتزامن مع المردود المتحقق من هذه الخطوة وبخاصة سرعة التنقل وتقليل التكلفة، وخفض استهلاك الوقود، ومراعاة البعد البيئي.

الفريق مهندس كامل الوزير

الفريق مهندس كامل الوزير