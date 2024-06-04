الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البورصة تسترد جزءًا من خسائرها بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة

صعدت مؤشرات البورصة بنحو جماعي لدى مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، تلك التى قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

صعود مؤشرات البورصة فى المستهل

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسة بلغت 0.54%، ليسجل مستوى 26980 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.64%، ليصل إلى مستوى 32995 نقطة، في الوقت الذي زاد فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.79%، ليصل إلى مستوى 11672 نقطة.

وارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.58%، ليصل إلى مستوى 5890 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي ارتفع بنسبة بلغت 0.61% ليصل إلى مستوى 8554 نقطة.

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